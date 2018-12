Itthon tartotta a pontokat a Vidi

A második a harmadik ellen. Ennél már csak egy párosítás lehetne nagyobb rangadó egy bajnokság során, ha az első futballozna közvetlen üldözőjével. A MOL Vidi FC éppen arra törekszik, hogy még idén Sóstóra hozza az év rangadóját, december 16-án a Ferencvárost fogadják a piros-kékek. De addig még komoly csatákat kell megvívni, ráadásul sikerrel, hogy akár az legyen a naptári év utolsó megmérettetésének tétje, hogy a Vidi a tabella élére lép. Ugyanakkor a mögöttünk hagyott hétvége pikantériája volt, hogy a Honvéd is hasonló célokkal robogott a bajnokságban. A kispestiek szeptember vége óta voltak veretlenek, így érthető volt, hogy a győzelem reményében utaztak Fehérvárra. Supka Attila több alapemberére nem számíthatott sérülés miatt, míg a Vidiből Vinícius a lelátóra kényszerült, miután már öt sárga lapot összeszedett a szezonban.

A Vidi csütörtökön a boriszovi kemény télben 2-0-s vereséget szenvedett a BATE-tól az Európa-liga csoportkörében, pénteken hajnali 2-kor landolt a fehérváriak gépe, így sok idő nem maradt a regenerálódásra, az izmok melengetésére. Azonban üdvözítő lehetett a fehérvári játékosok számára, hogy a Honvéd elleni derbi nyitányakor plusz 1 fokot mutatott a hőmérő… Marko Nikolics nem variálta át gyökeresen csapatát a kupameccs óta, Vinícius helyén Fiola kezdett a védelem belsejében, Nego hátrébb húzódott, és bekerült a középpályára Boban Nikolov. A fehérváriak így a jól bevált 4-3-2-1-es „karácsonyfa” felállásban rontottak a Honvédnak. Azonban nem a Vidi, hanem a kispestiek „in medias res” csaptak a közepébe: a 2. percben N’Gog ugratta ki Danilo-t, aki 6 méterről, éles szögből lőtt, Juhász vetődött elé, s az ő révén vágódott az oldalhálóba a labda. A 15. percben is a vendégek támadói villogtak, megint N’Gog passzolt Danilo felé, de még mielőtt lőhetett volna 15 méterre a kaputól, Nego bikázta ki előle a labdát. A fehérváriak birtokolták ugyan többet a labdát, de nem tudtak a kapuig közelíteni. Mígnem a 18. percben Huszti Szabolcs a zsúfolásig megtelt, és pfujoló vendégszektor elől, szögletből tekerte parádésan a kapu elé a labdát, a csapatkapitány, Juhász Roland pedig 8 méterről csúsztatott a jobb sarokba, 1-0. A vezető találat után egyre inkább átvette az irányítást a Vidi, de a kispestiek szervezetten futballoztak, így nehéz volt átjutni a vendégek védelmi vonalán. Nem volt baráti a csata, sok volt a kemény belépő, s az azok utáni erőfitogtatás, egy ilyen után kapott sárgát Baráth Botond is. A tettéért járó szabadrúgást Huszti 18 méterről alig lőtte a bal kapufa mellé. Aztán Anel Hadzic álompasszal futtatta Milanovot, aki nem volt önzetlen – bele is vezette a labdát Grófba, holott akár a középen érkező Scsepovicshoz is tálalhatott volna.

Fordulás után valamivel többet táncolt a labda a kispesti lábakon, s már a védők mögötti üres területekre szánt labdák is rendre elakadtak a szélen. A 63. percben azonban a fehérváriak járatták a labdát, de abból tudtak helyzetet kialakítani, hogy az elvesztett lasztit Skorc pókfocival próbálta elrúgni, nem ment neki, Pátkai begyűjtötte középen, kitette a jobb oldalra Negonak, a szélső centerezett, Marko Scsepovics pedig megelőzve védőjét 4 méterről perdített a hálóba, 2-0. A Honvéd próbálkozott, a 71. percben Holender fejelt nagy ívben, Kovácsik fogta a labdát. Válaszként rögtön Scsepovics használta ki Kamber hibáját, 17 méterről lőtt, de Gróf vetődve védett. 13 perccel a vége előtt vastaps kíséretében ment le a pályáról a vezető gólt szerző Juhász Roland, a védelemben pedig Fiola és Stopira alkották a belső tengelyt, talán életükben először. A hajrában Baráth közeli pöccintését Kovácsiknak kellett fognia a vonalon. De nagyobb veszélyt nem jelentett a Honvéd, így a Vidi lerázta magáról üldözőjét.