A csapatépítés volt a magyar rögbisek célja

A Fehérvár Rugby Club korosztályos lánycsapatai Ausztriában jártak nemzetközi tornán.

Mozgalmasan telnek az FRC napjai, hiszen ha nem bajnoki mérkőzésen lépnek pályára a fehérvári sportolók, különféle nemzetközi felkészülési tornákon fejlesztik tudásukat. Ennek eredményeként a Magyar Rögbi Szövetség az év legjobbja szavazásán négy kategóriában is voltak fehérvári játékosok (Oláh Dorottya U18, Völgyi Virág U16, Pap Helga, felnőtt), Molnár Barna U18 – a szerk.), Völgyi Virág U16 hetes rögbi kategóriában pedig be is húzta az elsőséget. Legutóbb az osztrák fővárosban volt jelenésük a hölgyeknek, a házigazda Donau idén elhunyt játékosának, Angelika Stolz emlékére indított Karotten Cup-on.

– A csapatépítés, nem pedig elsősorban az eredmények szempontjából volt számunkra fontos ez a nemzetközi szintű megmérettetés. Egy korosztályos, vegyes csapattal mentünk ki, sok fiatal játékossal. A fehérváriakon (Oláh Dorottya, Jaku­becz Lili, Völgyi Virág, Takács Kata, Pintér Viktória, Nagy Dóra, Kiss Virág) kívül Tárnokról, Velencéről és Monorról érkeztek játékosok. Az a célunk, hogy 2021-ben ott legyünk az U18-as Európa-bajnokságon.

A jó hangulatú, baráti légkörben rendezett tornán minőségi rögbiből sem volt hiány, kitettek magukért a magyar hölgyek.

– Büszke vagyok a játékostársaimra, mindenki keményen küzdött, harcolt azért, hogy minél jobb eredménnyel zárjunk. U16-os korosztályban – szintén vegyes csapatokkal – a harmadik helyet szerezték meg a lányok, míg mi az U18-cal negyedik helyet szereztük meg. Annak ellenére, hogy ebben az összetételben keveset játszunk együtt, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Megvolt az összhang a pályán és azon kívül is. Személy szerint nem vagyok teljes mértékben megelégedve a játékommal, mindig van min csiszolni, javítani. Nem mondom, hogy egy nagyon rossz teljesítményt nyújtottam volna, de szerintem volt már jobb, kiemelkedőbb játékom is.

Most a téli hónapok beköszöntével hosszabb szünet következik – már ami a mérkőzéseket illeti, az erőnléti edzések természetesen nem állnak le ebben az időszakban sem – az FRC játékosai és szakvezetői számára, a tojáslabda pedig a Március 15. Kupán fog ismét útjára indulni a Köfém pályán.