A Csákvárnak rutinos ellenfelet kell legyőznie

A Merkantil Bank NB II. 4. fordulójában az Aqvital FC Csákvár együttese az előző játéknapon első vereségét elszenvedő FC Ajka csapatát fogadja vasárnap 19 órakor.

A tavalyi pontvadászatban a két csapat egyszer találkozott, mivel második mérkőzésükre a bajnokság félbeszakadása miatt már nem kerülhetett sor. Mindenesetre Ajkán Baracskai Roland és Tányéros Ádám találatai 2-0-s csákvári sikert jelentettek, még novemberben.

A be nem fejezett idényben az Ajka a tabella 9. helyén zárt.

A 2020–21-es idényben az ajkaiak szerdáig őrizték kétmeccses veretlenségüket, előbb a WKW ETO FC Győr ellen diadalmaskodtak 2-1-re, majd a Kolorcity Kazincbarcikát múlták felül 3-1-re. Aztán a harmadik hazai meccsükön már fejet kellett hajtaniuk, a Békéscsaba 1912 Előre ellen Nikola Pantovic találatára nem tudtak válaszolni Kis Károly tanítványai. A zöld-fehéreknél játszik Tar Zsolt, aki hosszú évekig a Puskás Akadémia kötelékébe tartozott, majd a 2017–18-as idényben 33 mérkőzésen erősítette az AFC Csákvár csapatát. Kis Károly vezetőedző szisztematikus munkájának köszönhetően rendkívül masszív, stabil alakulattá vált a Veszprém megyei gárda, melynek keretében Nagy Mihály Krisztián személyében akad egy igazi gólzsák. A csatár az elmúlt két esztendőben 42 gólt lőtt az NB III.-as, majd NB II.-es sorozatban, és az idei pontvadászatot is remekül kezdte, csapata szezonbeli öt góljából egymaga hármat vállalt. Más kérdés, hogy rajta kívül is akad bőven igazi húzóember a társai között. Elég csak a kapus Horváth Tamást – Újpest, Mezőkövesd, Videoton FC, WKW ETO Győr –, a többek között Újpesten és a Vasasban is megforduló Zamostny Balázst vagy a Videoton FC-ben, a Puskás Akadémia FC-ben és legutóbb a Budapest Honvédban játszó kétszeres válogatott Heffler Tibort megemlíteni.

A vendéglátók fiatal csapata ugyan még csupán egy ponttal szerénykedik a táblázaton, ám a játékuk mérkőzésről mérkőzésre javult, így biztosan reménykedhetnek abban szurkolóik, hogy a hét végén megszakad nyeretlenségi sorozatuk. Meglátjuk, így lesz-e!

Bár a csákváriak tisztában voltak azzal, hogy a tavalyi bajnokságban elért bravúrt nehéz lesz felülmúlni, hiszen ebben a sűrű és erős mezőnyben öt meccsből ötöt nem lehet megnyerni, ám azért a nehéz sorsolás ellenére bíztak benne, hogy három forduló után több pont áll majd a nevük után.

– Valóban nem mutat jól az egy pont a táblázaton, de azért még nincs okunk a kétségbeesésre – fogalmazott a csákváriak vezetőedzője, Visinka Ede, aki bízik a csapatában.

Nagy kérdés ezután, hogy vasárnap este háromnegyed kilenc után melyik csapat örülhet, és a fiatalság képes lesz-e győzni a rutin felett.