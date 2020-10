A Csákvári TC rajtolt jobban

Két Fejér megyei asztalitenisz csapat is érdekelt a férfi Extraligában. Az Aqvital Csákvári TC hamarabb felvette a ritmust, mint az újonc Honvéd-Szondi SE.

Az átalakult csapatösszetétellel rajtoló Aqvital Csákvári TC két kalkulált vereséggel indított az Extraliga 2020-21-es idényében. A CVSE-től és a PTE PEAC-tól is 7-0-s vereséget szenvedtek, ugyanakkor sok játszmát raboltak a csákváriak, majd aztán idei első győzelmüket éppen a megyei rivális, a fehérvári Honvéd-Szondi SE felett aratták. A Szondi a CVSE-től (1-6) és az utánpótlás válogatottól (2-5) kapott ki, majd aztán a Csákvárral szemben is alulmaradt. A vértesiek új játékosai, Kovács Sebestyén és Nagy Norbert nyerték a páros csatát a Zombori Dávid-Jakab Gábor kettős ellen. Majd az egyes meccsek során Kovács két mérkőzést, míg Hoffmann egyet húzott be, így meglépett az Aqvital, de Zombori Dávid (2) és Jakab révén szorosabbá tette találkozót a hazai asztalokon pattogtató Szondi (3-4). A Hétvezér Iskolában aratott sikerét követően a DVTK-t is 4-3-ra verte a csákvári egylet úgy, hogy Hoffmann Tamás egyetlen játszmát sem vesztett (Hoffmann 2, Kovács 1, Kovács-Nagy 1). A Honvéd-Szondi Mosonmagyaróváron aratta első diadalát az Extraligában, 5-2-re nyert (Zombori 2, Jakab 1, Kishegyi 1, Jakab-Zombori 1).