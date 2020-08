A Csákvár riválisa otthonában bizonyíthat

A Merkantil Bank NB II. 7. fordulójában az Aqvital FC Csákvár csapata a Soroksár SC együtteséhez látogat vasárnap 17.30-kor.

A csákvári gárda nincs a legjobb passzban, az idei szezonban hat mérkőzésből csupán három döntetlent ért el, így a tabella 19. helyén tanyázva várják az összecsapást. A XXIII. kerületi csapattal már hosszú évek óta gyűrik egymást a második vonalban, közös történelmük a 2014/15-ös idényben indult, akkor mindkét alkalommal csákvári siker született (2-0, 4-1). Majd egy évvel később a 4-1-es győzelem mellé párosult egy iksz is (1-1). Aztán 2016/17-ben jött az első fővárosi győzelem, szinte napra pontosan négy éve. Ez a találkozó a vértesi alakulat számára eléggé fájó 0-5-ös végeredménnyel ért véget. A 2017/18-as szezonban is jobbára a sárga-feketék örülhettek, és a két meccs után csupán egy pontot tudtak begyűjteni az akkor még Szijjártó István által dirigált csákváriak. 2018/19-ben annyiban fordult a kocka, hogy egy győzelem mellé egy döntetlent értek el, míg tavaly a koronavírus-járvány miatt csak egyszer találkoztak a felek, ezt a meccset az AFC nyerte Madarász Márk találatával.

Ahogy már utaltunk rá, még hiányzik a hárompontos siker a Csákvár neve mellől, legutóbb, szerdán a PMFC ellen csak helyzetekig jutottak Visinka Ede tanítványai. Mindenesetre nem ígérkezik habkönnyű kirándulásnak a soroksári sem, függetlenül attól, hogy ők sem szerepelnek ez idáig tudásuk szerint. Annyival vannak jobb helyzetben riválisuknál, hogy legalább egy győzelemnek örülhettek – igaz, még az 1. fordulóban, amikor a DEAC-on kerekedtek felül, 1-0-ra Pászka Lóránd hajrában góljával.

Madarász Márk eddig egyszer volt eredményes Kaposváron, a Pécs ellen pedig csapata legjobbjának bizonyult. – Mindenképpen le szerettük volna győzni a Pécset, már csak azért is, mivel idén erre még nem volt alkalmunk. A tavalyi bajnokság elején lényegében minden bejött, most sajnos úgy néz ki, hogy semmi. Az talán pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, de a végén eldönthettük volna a találkozót. Próbáljuk a rövid passzos játékunkat játszani, de az eredmények nem akarnak jönni, az egypontos meccsekkel nehezen tudunk feljebb zárkózni. Az első győzelem átlendíthetné a csapatot, ezért dolgozunk, bízunk abban, hogy vasárnap akár egy csúnyácska góllal is, de győzünk.