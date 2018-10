A Csákvár kikapott az újonc Tiszakécske otthonában

A másodosztályú labdarúgó-bajnokság csapatai között a legkevesebb lőtt góllal rendelkező hazaiak Gréczi és Kirchner révén rögtön az első percben vezetést szerezhettek volna.

Duna Aszfalt TVSE–Aqvital FC Csákvár 2-0 (0-0)

Tiszakécske: Molnár M. – Oláh, Csáki, Kardos, Sváb – Kocsis G., Horváth A. – Tölgyesi, Kirchner (Károly, 55.), Gréczi (Huszti A., 72.) – Puskás Z. (Batizi-Pócsi, 77.). Vezetőedző: Szabó István.

Csákvár: Tóth B. – Falusy (Tamás N., 68.), Kiprich D., Dulló, Baranyai – Farkas A., Nándori – Simon M., Molnár Cs., Nagy Zs. (Csilus, 68.) – Bobál G. (Sejben, 61.). Vezetőedző: Szijjártó István.

Gólszerző: Puskás Z. (57.), Kocsis (67.).

A másodosztályú labdarúgó-bajnokság csapatai között a legkevesebb lőtt góllal rendelkező hazaiak Gréczi és Kirchner révén rögtön az első percben vezetést szerezhettek volna, de sem ők, sem pedig a 17. percben életerős lövést megeresztő Kardos nem tudott túljárni Tóth Balázs eszén. A vendég csákváriak a játékrész derekán Nagy Zsolt kísérletével válaszoltak, majd Kirchner a félidő helyzetét puskázta el, amikor óriási ziccerben az ötösről fölé durrantott.

A térfélcsere után is jobbára a Tiszakécske dominált, aminek meg is lett az eredménye: Tölgyesi nagyszerű kiugratása után Puskás lőtt a hálóba, 1-0. Hamar növelték előnyüket a házigazdák, Károly beadásából az excsákvári Kocsis kapásból hatalmas gólt ragasztott a Fejér megyeiek hálójába, 2-0. A Szijjártó-csapatnak még a szépítés sem jött össze, előbb Csáki tisztázott a kapu torkából, majd Molnár mutatott be szép védést Tamás próbálkozása után.