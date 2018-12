A civil életre készül Urbán Flórián

Felcsúti edzősködése után ismét Fejérben vállalt munkát az Újpest egykori legendás labdarúgója. Az 50 éves szakember csak néhány hónapig irányította a feljutásra áhítozó tópartiakat, a múlt héten menesztették a megyei másodosztályú csapattól.

Urbán Flórián 40-szeres magyar válogatottként szeretett klubjában, az Újpestben fejezte be élvonalbeli labdarúgó pályafutását 2004-ben. Kisebb gárdákban még megfordult ezután játékosként, de a REAC, majd a Felcsút együttesét már a pálya széléről irányította. Idén ősszel ismét Fejér felé vette az irányt az egykori kőkemény bekk, a THERMOVÁR megyei II. osztály Észak csoportjában szereplő Flavus Velence alakulatánál bízták meg a vezetőedzői teendők ellátásával. Urbán azonban mindössze 12 mérkőzésen dirigálhatta a tópartiakat, a tabella élén veretlenül, 13 győzelemmel és két döntetlennel álló brigádtól a múlt héten elküldték.

– Annak idején azzal kerestek meg a velencei vezetők, hogy szeretnének a hobbifociból kilépni, mert magasabb célokat szövöget a klub: a megye egybe jutás után akár az NB III-as szereplés sem lenne földtől elrugaszkodott álom az egyesület számára – kezdte mondandóját Urbán Flórián. – Ehhez kerestek egy olyan edzőt, aki korábban már magasabb szinten is dolgozott. Voltak kételyeim ugyan – mivel már szereztem tapasztalatot alacsonyabb osztályokban –, de nem derogált a feladat, így elfogadtam a felkérést.

Hiába vezetik toronymagasan a bajnokságot, most mégis megköszönték a munkáját.

– A megkeresésemkor említették, hogy itt egy jó társaság van, és az edzéslátogatottságra sem lehet panasz. Nos, ez a Bakonycsernye elleni találkozóig tartott, amikor le mertem cserélni a 10-es számú játékosomat, aki többek előtt kijelentette, hogy amíg én vagyok az edző, addig ő nem lép pályára. Hiába kértem az elnök urat, hogy tegyük ki a szűrét ennek a játékosnak, mert bomlasztólag hat majd a csapatra, másképp döntött. Hibáztam, mert abban a pillanatban fel kellett volna állnom, de maradtam. Az ominózus egyén mindenkit ellenem hangolt, azt állította, hogy többen távozással fenyegetőznek a stílusom miatt, majd végül a szezon után közölték, hogy a főszponzor nem velem képzeli el a jövőt.

A vezetőség milyen állást foglalt a kialakult ügyben?

– Nem álltak ki mellettem, így a támogatónak se mondhattam el, hogy kilenc pont előnnyel állunk az élen, a szakmai munka normális mederben folyik, magasabb célokért küzdünk. Nem ez történt! Elég sokat bírálom a rendszert, elítélem a megélhetési focistákat, ez sok embernek szemet szúrhat – lehet, most is ezért kellett távoznom Velencéről.

Mit tartogat a jövő?

– Jelenleg karácsonyfát árulok, az ünnepeket pihenéssel töltöm, az új évben majd átgondolom a dolgokat, de a magyar futballban biztos nem láthatnak egy ideig. Nem féltem magam, anno rakodómunkásból lettem válogatott labdarúgó, akkor is megálltam a helyem, most is meg fogom.

