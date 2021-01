A célok nem változtak

A MOL Fehérvár FC női csapata az NB II Nyugati csoportjában a tavaszi idény kezdete előtt a tabella 3. helyén áll, de több elmaradt mérkőzése is van a pandémia miatt. Gajdóczi Tibor vezetőedző értékelte az őszt, és ismertette lapunkkal a gárda terveit.

Hogy értékeli az elmúlt szezont, mennyire lehetett tiszta képet alkotni az erőviszonyokról?

– Amit vártunk, annak megfelelően teljesítettünk, az első háromba várjuk a csapatot. Ez ősszel megvalósult, vannak elmaradt mérkőzéseink, amelyeket pótolnunk kell az elkövetkezendő egy-másfél hónapban. Nem változtattunk az elvárásokon, próbálunk a saját nevelésű játékosainkra támaszkodni, van több értékes labdarúgónk, hogyha megfelelően foglalkozunk velük, akkor jobb játékosok válhatnak belőlük, és erősségei lehetnek a csapatnak.

A csapat mérlege nem mondható rossznak, ám a legnagyobb riválistól, a Puskás Akadémiától kikaptak 4-1-re. Mi kell ahhoz, hogy ez tavaszszal Felcsúton ne ismételődjön meg?

– Azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk, még egyszer ne kövessük el, hiszen könynyű gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek. Lehetett volna a találkozó végeredménye 4-4 is, hiszen több fordulópontja is volt a meccsnek, akár nyerhettünk is volna, megvoltak a lehetőségeink, ám ezeket kihagytuk, viszont hátul sokat bakiztunk. Ez a mérkőzés még a bajnokság elején volt, amikor még csak formálódott a csapatunk. A belső védőink távoztak, újakat kellett találni, és beépíteni, nem volt egyszerű dolgunk pótolni őket.

Van több elmaradt meccsük, amennyiben ezeket hozzák, van esély arra, hogy előzzenek a tabellán?

– Elvileg igen, de csak akkor, miután lejátszottuk a tavaszi fordulókat, mivel a Puskás Akadémiának is vannak elmaradt mérkőzései, ráadásul egymás ellen is játszunk. Ettől függetlenül természetesen van esélyünk arra, hogy előzzünk. Mely csapatok jelenthetnek veszélyt a feljutásért folytatott harcban? – A Puskás Akadémia csapatán kívül a Magyar Labdarúgó Egylettel vagyunk jelenleg versenyben, de ezt már nyáron láttuk.

Mennyire lehetett együtt tartani a csapatot, hiszen már az előző évben látszott, hogy sok tehetséges lány rúgja a labdát a MOL Fehérvár FC-ben?

– Próbálunk olyan minőségi szakmai munkát végezni, hogy ez sikerüljön. Abban bízunk, hogy a körülmények miatt sem mennek el, ráadásul jó közösséget alkotnak, amely nagy tartóerővel bír. A környéken sok helyen nincsenek ilyen lehetőségek, csak itt, köszönhetően a klubnak, hiszen minden olyan támogatást megkapunk, amelyet jó néhány női csapat nem kap meg, akár a magasabb osztályban sem. Ezt nagyon köszönjük! Feltétlenül visszatartó erő jelenthet, hogy élvezetes edzéseket tartunk, amelyeket a játékosok szeretnek, és egyben fejlődni is tudnak, és ezt érzik is magukon. Ebben az esetben akkor nincs miért nagyon elmenni. Ez csak akkor történhetne meg, amennyiben az NB I-ben tudnának bemutatkozni, de az sem mindegy, hogy ott melyik csapathoz mennének el.

Mit lehet tudni a felkészülésről, mikor indult, lesznek-e új arcok a csapatban, lesznek-e edzőmeccsek?

– Január 6-án, szerdán kezdtük el a felkészülést. Időben kellett ébredni, mert január 31-én bajnokit kell pótolnunk. Nagyon rövid az időszak, nem is találkoztunk ilyennel mostanában, és egy kicsit alkalmazkodni kell ehhez. Most szombaton a Soroksárral fogunk játszani, és a jövő hétvégén már az egyik elmaradt bajnokit pótoljuk. Nem tervezünk igazolást, nem is kerestünk senkit, próbáljuk azt az irányelvet folytatni, amit korábban már elhatároztunk. A régi filozófiát szeretnénk követni, azaz a saját nevelésű játékosainkra támaszkodunk, olyan játékosokat szeretnénk kinevelni, akik meghatározó labdarúgókká tudnak válni a felnőttcsapatban. Közel kilencvenen vagyunk a női szakágban, olyan szakmai munkát nyújtunk számukra, amelyben tudnak fejlődni, és ez által ki tudjuk nevelni a játékosainkat, és velük töltjük fel a csapatot, és nem kívülről hozunk.