A „Cápákat” is megszórná a Volán

Ontják a találatokat a Hydro Fehérvár AV19 járékosai az EBEL-ben, s nem pattanának le a gólgyártó gépezetről a 28. fordulóban sem, amikor is az Inssbruck „Die Haie” alakulatát fogadják, pénteken 19.15-kor.

Ha a múlt hét végi események kerülnek górcső alá, akkor megállapítható: elsöprő formában van a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapata. A Dornbirn vendégeként hatot hintettek Hannu Järvenpää legényei, majd két nappal később a félelmetes Red Bull Salzburg otthonában nyertek 5-2-re a kék-fehérek.

– Nagyon jól megalapoztuk a hétvége hangulatát Dornbirnban, elkaptuk a fonalat, sok gólt tudtunk lőni, ezáltal a csapat is önbizalmat szerzett. Gőzerővel mentünk neki a Salzburgnak, nem volt vesztenivalónk. A Red Bull otthon mindig erős, de mi úgy voltunk vele, hogy most elkapjuk őket a pályájukon – tekintett vissza az idegenbeli találkozókra Sárpátki Tamás, a Fehérvár AV19 fiatal támadója, aki felhívta a figyelmet a sorok összetételére. Salzburgban például a Busenius, Campbell, Szita, Reisz, Sárpátki – Caruso, Tikkanen, Kóger, Sarauer, Erdély – Stipsicz, Szabó, Mihály, Girard, Lehtonen – Yogan, Timmins, Kuralt egységekkel zsebelték be a három pontot.

– Négy nagyon jó sort rakott össze az edző, jól is működik a kohézió, így nem szedte szét a sorokat meccs közben sem a tréner. Én is jól érzem magam a helyemen, Reisz Áronnal és Szita Donáttal jó támadótriót alkotunk. Jól játszik most a csapat – vélekedett Sárpátki.

Pénteken 19.15-kor pedig egy olyan csapat vizitál a Raktár utcában, melyet a papírforma alapján is verni kell. Az Innsbruck a tabella nyolcadik helyén álló fehérváriak mögött kullognak, 14 pontos hátránnyal a tizedikek a „Cápák”.

Idén már háromszor találkozott a két alakulat, itthon 7-6-ra nyert a Volán, majd egy 1-3-as innsbrucki kisiklás után újra hetet szórtak a fehérváriak, 7-2-re nyertek Ausztriában.

– Az Innsbruck inkább kivárásra és az ellentámadásokra játszik. Arra vár, hogy mi hibázzunk, és abból megugranak – mondta Sárpátki Tamás. – Legutóbb sok gólt lőttünk nekik, bár akkor több játékosuk is hiányzott. Figyelni kell a kontráikra, be kell őket szorítani a harmadukba, a kapu előtt pedig agresszívan kell játszanunk, s az sem árt, ha betalálunk.

Az biztos, a vendégek nem szeretnének újabb hatalmas zakót ölteni, éppen ezért a ketrec elé állították legstabilabb oszlopukat. Egy NHL-t is megjárt, ráadásul Stanley-kupát nyert kapussal várják az ellenfeleket, Scott Darling áll majd a vonal előtt.

– Komoly kapusuk van, a Chicagoban védett, Stanley-kupát nyert, de nem foglalkozunk ezzel, ugyanúgy kell gólt lőni neki is, mint az összes többi kapusnak – mosolygott önbizalommal telve Sárpátki.