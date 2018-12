A büszke fehérvári hadvezér

Sokszor hangoztatta már: büszke csapatára, a játékosaira. 2018-ban a magyar NB I aranyérmese lett, de leginkább attól vált elismert hadvezérré Marko Nikolics, hogy az Európa-liga csoportköréig vezette a Vidit, ráadásul az utolsó fordulóig versenyben volt csapatával a továbbjutásért.

Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Magyar labdarúgó csapat nem mostanában loholt végig olyan félszezont, mint amit a MOL Vidi FC hagyott maga mögött. A fehérváriak a luxemburgi Dudelange ellen kezdték a 2018-19-es idényt még a nyáron, a nyögvenyelős továbbjutás után aztán nagy rohanásba kezdtek. Sorra jutottak túl ellenfeleiken a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Kiejtették a sorozatból a bolgár Ludogorecet, majd a svéd Malmőt is, az AEK Athén alakulatával szemben pedig szoros csatában maradtak alul a playoff-ban.

Az Európa-liga csoportkörében magyar rekordot állított fel a Vidi, hiszen honi együttes még nem szerzett 7 pontot ebben a sorozatban. A kiugró teljesítmény nem járt továbbjutással, mégis emelt fővel búcsúzhattak Marko Nikolics legényei. A BATE Boriszovtól kétszer kikaptak ugyan, de a világhírű Chelsea otthonában csak 1-0-s vereséget szenvedett a Vidi, a PAOK Szalonikit oda-vissza verték a piros-kékek, majd a záró körben 2-2-t játszottak a londoni kékekkel.

Mindeközben a Magyar Kupában is állva maradt a gárda, a bajnokság 18. fordulójára pedig 5 pontra olvasztotta hátrányát a listavezető Ferencvárossal szemben. 35 tétmérkőzést vívott meg a Vidi, a papíron jelenlegi legjobb magyar csapat, az FTC 12-vel kevesebbet tudott le az ősszel.

– Mondhatni, tökéletes a csapat erőállapota, talán ez látszott is a meccseken, hiszen végig küzdöttünk, hajtottunk, bárki is volt az ellenfél – tekintett vissza Marko Nikolics, a fehérváriak 39 esztendős szerb vezetőedzője. – Karácsonyhoz közeledünk, de gyakorlatilag sérültünk sincs. Ez persze köszönhető a nyári felkészülésünknek is, amely nagyon jól sikerült, valamint a klubnál dolgozó emberek megfeszített munkájának, hiszen az elmúlt 5-6 hónapban mindenki nagyon keményen dolgozott a Vidinél. Három nappal a Chelsea elleni rendkívül kemény meccs után is erős teljesítményt tudtunk kitenni a pályára a Fradi ellen, szerintem megérdemeltük a győzelmet az utolsó fordulóban. Remek lezárása volt a Ferencváros legyőzése egy fantasztikus évnek. Megszereztük a bajnoki címet, bejutottunk az Európa Liga-csoportkörébe, sőt, mondhatjuk, hogy végig versenyben voltunk a továbbjutásért. A Magyar Kupában is állunk, a bajnokságban pedig nagyon éles verseny lesz az aranyéremért. Nekem az a fontos, hogy lássam a meccs előtt az elhivatottságot, a „vért a szemekben”. Ha ez megvan, már elégedett vagyok, hiszen, ahogy a Chelsea meccs előtt is mondtam, az eredményt ugyan nem tudom garantálni, de a mentalitást igen! Szerencsére azért ez a hozzáállás legtöbbször eredménnyel is párosul. Amióta beköltöztünk az új stadionba, igazi focihangulatban futballozhatnak a játékosok, örülök, hogy sokan kint voltak a meccseken, erre van szükség az arénákban. Persze profi játékosokról van szó, de azért ezzel együtt is teljesen más pár száz, vagy több ezer néző előtt pályára lépni. Bízom benne, hogy majd tavasszal is sokan kint lesznek a lelátókon.

A MOL Vidi FC felkészülése január 7-én orvosi vizsgálatokkal kezdődik, majd hazai környezetben és Spanyolországban edződik a csapat. Eközben a klub menedzsmentje az együttes erősítésén dolgozik. Mert van hova fejlődni, s látni kell, vérbeli csatárok terén híján van a keret. Stefan Scsepovics kereten kívüliként nem tett hozzá sokat a Vidi eredményeihez, Armin Hodzic beilleszkedése hosszúra nyúlt, Marko Scsepovics talán a szezon végére lendült bele, minden bizonnyal magától is többet várt. Vagyis csatárt mindenképp igazolna a klub. Ugyanakkor kérdés, hogy ki távozik. Egyelőre Paulo Vinícius iránt érdeklődnek Olaszországból, de Boban Nikolov is felkeltette több klub érdeklődését.

– Örülök, hogy mindkét csatárunk betalált a Ferencváros elleni utolsó mérkőzésen, jó dolog, hogy így tudták lezárni az évet – vélekedett Marko Nikolics. – Mindkettőjüknek volt olyan időszakuk, amikor nem igazán jöttek a gólok, de akkor is rengeteget dolgoztak a csapatért – még ha ez talán nem is látszott mindenki számára.

