A buszból már a folyóba ugrottak

Ismét zajlik az élet a Fehérvár Vízilabda SE háza táján, hiszen mind a felnőttek, mind a fiatalok edzéseken, mérkőzéseken vesznek részt.

Egyik korosztályban sem okoztak csalódást a 2018/2019-es szezonban az FVSE játékosai, hiszen míg az igencsak fiatal felnőtt együttes csont nélkül bent maradt az OB/B-ben, addig az utánpótlás-együttesek is szép eredményeket hoztak bajnokságaikból. A felnőttcsapatnál már megkezdődött a felkészülés, valamint a játékoskeringőbe is becsatlakoztak már. Három távozó mellett három érkezőről lehet beszámolni: Egerből érkezett a Varga Márk, Ceglédről Hajek Zsombor, Békéscsabáról pedig Sóvári Gergely tette át székhelyét a királyok városába. Annak érdekében, hogy a keret továbbra is fiatal maradjon – és legfőképpen esélyt adjanak az ifjú titánoknak a bizonyításra – idén öt játékos kerül fel a nagyokhoz az utánpótlásból. Pászti Zalán, Almási Patrick, Pongrácz Flórián, Holubecz Barnabás és Tóth Márkó Guidó mutathatja meg, mire képes – utóbbi játékos nemhogy az ifi, de 2003-as születésű lévén még a serdülő korosztályhoz tartozik. Augusztus 31-én majd Egerbe utazik a felnőtt keret, ahol OB I-es ellenfelekkel szemben tehetik próbára erejüket.

Mindeközben az utánpótlás Ágner Zoltán utánpótlás-vezetőedző irányításával buszos túrára kerekedett, hogy egy több mint 50, köztük több külföldi egyesületet felvonultató tornán, Mezőtúron szálljanak szembe ellenfeleikkel. Az urak két korosztályban, U12-ben és U16-ban, míg a hölgyek serdülő (2003-ban született és fiatalabb) korosztályban mérettetik meg magukat.

– Az első nap igen érdekes telt, hiába igyekeztünk minél hamarabb ideérni, végül éppen csak annyi időnk maradt a bemelegítésre, hogy ne sérüljenek meg a játékosok. A buszból mondhatni azonnal a Kőrös egy holtágába kellett ugrani, ahol a mérkőzéseket rendezték, de úgy gondolom, hogy így is jó teljesítményt nyújtottunk, a folytatásban – vasárnapig tart a verseny – pedig egészen biztosan javul majd a formánk – nyilatkozta Ágner Zoltán.