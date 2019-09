A budakalászi profi bokszgálán két címmérkőzés lesz

A fehérvári Hegyi Barnabás középsúlyban méri össze erejét a magyar bajnoki címért Harcsa Norberttel. A Hegyi Ember és budapesti vetélytársa összecsapása lesz a főmérkőzés a budakalászi Felix Profi Box Gálán.

Szeptember 21-én magyar csaták szolgálnak csemegeként az ökölvívás kedvelőinek. Köztük két magyar bajnoki címmérkőzéssel. Cirkálósúlyban Darmos József és Urbán Ferenc, középsúlyban Harcsa Norbert és Hegyi Barnabás lép a ringbe. A szervezők nem tudták eldönteni, melyik párosítás a nívósabb, így közösségi oldalon szavaztatták meg, melyik címmeccs legyen a boxgála főmérkőzése. A sportbarátok döntöttek, a Hegyi Ember Harcsa elleni középsúlyú összecsapása lesz a gála kiemelt attrakciója.

– Sokat meríthetek a legutóbbi, belgiumi mérkőzésemből, hiszen egy nagyon jó bunyós ellen bizonyítottam. Akkor öt hetet készültem, és lelkileg nem voltam a topon, most viszont kilenc hét munka van mögöttem – mesélt a felkészüléséről a 32 éves Harcsa Norbert. – Hegyivel találkoztam már az amatőrök között is, erős, erőszakos ellenfél, de kipróbálatlanabb, mint én. Persze az utóbbira nem szabad alapoznom. Tíz menetre készülök, ez idő alatt tudnom kell hozni a saját bunyóm, és akkor nem lehet probléma.

– Természetesen nagyon keményen készültem, és készülök még mindig – jelentette ki a Füzesy Zoltánnal tréningező Hegyi Barnabás. – Úgy érzem, hogy minden tőlem telhetőt megtettem, sőt, talán egy kicsit többet is, ezért már nagyon várom a mérkőzést. Nagyon jól ismerem az ellen­felemet, és tisztelem az eddig elért sikereit. Szerintem a kapcsolatunk is jó, azonban most egymás ellen készülünk, így az előttünk álló maximum 10 menetben ezt félre kell tenni. Remélem, jól sikerült az ő felkészülése is. Mindkettőnknek sérülésmentes küzdelmet kívánok. Győzzön a jobbik!