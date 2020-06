A bronzérem kapujában a Puskás

A recept egyszerű: ha győz a Puskás Akadéma szombaton a Budapest Honvéd ellen, akkor biztosan övék az Európa-ligát érő harmadik hely.

Ehhez azonban a fővárosiaknak is lesz biztosan egy-két szavuk. Mindkét csapat szeretné szépen zárni ezt az emlékezetes 2019/2020-as szezont.

Egy biztos, a felcsútiak nem követhetik el ugyanazt a hibát, mint a Kisvárda ellen, ahol érezhetően ráültek az eredményre és csak a szerencsének, no meg Thomas Meissnernek volt köszönhető a kisvárdai pontmentés, amivel sikerült fellépniük a tabella harmadik helyére. A meccs legnagyobb hőse, Meissner koncentráltabb játékot vár a csapattól szombaton.

– Boldog vagyok az első gólom miatt, de ami ennél is fontosabb, hogy hátrányból sikerült kiharcolnunk az egyenlítést. Jelenleg helyzeti előnyben vagyunk, most miénk a „pole pozíció”, de tennünk kell továbba dolgunkat. Ha nyerünk, biztosan harmadikak vagyunk! Mindent meg fogunk tenni ezért. A Honvéd egy jó csapat, tetszetős a játékuk: védekezésben nagyon erősek, jól kontráznak és elől is megvannak a jó játékosaik. Ennek tudatában kell a pályára lépnünk, különösen figyelve az ellentámadásaikra. Nagyon fontos, hogy jól sáfárkodjunk a helyzeteinkkel és gólt szerezzünk – nyilatkozta motiváltan a PAFC német légiósa.

Hornyák Zsolt vezetőedző pedig egyenesen az idény egyik legfontosabb pontjának nevezte a kisvárdait, bár azt ő is tudja, ez csak akkor hozhat sokat a konyhára, ha csapata az utolsó lépést is képes lesz megtenni a Magyar Kupa győztese ellen. A jelenlegi forma alapján erre minden esélye meg is van a Puskás Akadémia FC-nek, ám az egymás elleni eredmény már inkább a Budapest Honvédnek kedvez.

A mérkőzés szombaton este 20 órakor veszi kezdetét a felcsúti Pancho Arénában.