A Bodajkot alaposan meglepte a szabadnapja után játszó Ercsi Kinizsi gárdája

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának rangadóján egygólos győzelmével továbbra is vezeti a tabellát a Sárosd Kronos Sport csapata, míg a szomszédvári csatározást a Tordas FÉSZ Zrt. nyerte a Martonvásár ellen – Székesfehérváron. Ezek mellett két mérkőzés megrendezésébe szólt bele a pandémia.

Sárosd Kronos Sport–Ikarus-Maroshegy 1-0 (1-0)

Sárosd, zárt kapuk mögött

Vezette: Rózsa József.

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. – Susa, Hushegyi, Kovács Á., Vida – Szalai P. (Killer M.), Takács M., Kosaras, Szekeres (Szabó E.) – Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kovács D., Horváth Zs., Fülöp (Makai) – Andróczi, Kovács K., Patkós Á., Fövenyi – Farkas G., Megyeri (Kovács L.). Vezetőedző: Borsányi István.

Gól: Kovács S. (41.)

Jók: az egész csapat, ill. Kovács D., Kovács K.

A forduló rangadóját rendezték, melyen a vendéglátó csapat enyhe mezőnyfölényt harcolt ki. Majd a folytatásban kiegyenlített küzdelem zajlott, és a pályán a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. Mindkét oldalon a védők remekül zártak, így aztán a helyzetekig nem jutott el egyik csapat sem. A találkozó egyetlen gólját a 41. percben Kovács Sándor szerezte, 25 méteres ballábas lövése akadt meg a Matócza Dániel kapujának bal oldalában. Mindent összevetve a gyenge színvonalú mérkőzésen a döntetlen igazságosabb lett volna.

Tudósított: Dérfi Zoltán

Bodajk–Ercsi Kinizsi 1-2 (0-1)

Bodajk, zárt kapuk mögött

Vezette: Jónás Péter.

Bodajk: Janky – Orosz, Bregócs, Rózsás, Molnár T. (Katóka R.) – Gulyás (Molnár M.), Joó (Kovács J.), Dreska, Klein – Kocsis D., Herczegh. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Tolnai, Szűcs O., Pintér O., Jerzsabek – Reicheld, Kun, Holentoner, Schrick (Bálint) – Klauz, Németh G. Vezetőedző: Lieber Károly.

Gól: Molnár M. (73.), ill. Jerzsabek (17.), Pintér O. (70.)

Jók: Gulyás, Klein, ill. Pintér O., Jerzsabek, Reicheld

A mérkőzés első percétől kezdve látszódott, hogy az őszi hazai vereség után a vendégek szerettek volna visszavágni a bodajkiaknak. Már a hazai csapat térfelén letámadták a védőiket, és próbálták megnehezíteni a támadások építését. Ez sikerült is nekik, hiszen az első félidőben a kapuk alig forogtak veszélyben. Az 5. percben egy előrevágott labdára Gulyás Gergő csapott le, de emelése Hodula Krisztián kezében kötött ki. Továbbra is a mezőnyben zajlott a kapkodó és pontatlan játék, egyik csapat sem tudott a másik fölé kerülni. A 17. percben megszerezte a vezetést az Ercsi, Janky Barnabás húzott le egy beadást és kinézett a partjelzőre, aki les miatt emelte a zászlóját, de Jónás Péter játékvezető nem sípolt, mivel a hazai kapusnál volt a labda. Ekkor a hazai hálóőr letette a földre a labdát szabadrúgáshoz, amivel Jerzsabek Botond köszönve a lehetőséget besétált a gólvonalig, és a kapuba passzolt, 0-1. Ez a gól megadta a mérkőzés alaphangját, még inkább csapkodó és pontatlan lett a hazai csapat játéka. A második félidőben ott folytatódott minden, ahol az elsőben abbamaradt, a Bodajk próbált egyenlíteni, de gólt a vendégek lőttek a 70. percben. Ekkor egy előreívelt labdát nem tudtak a vendéglátók felszabadítani, ami a jobbösszekötő helyén jókor érkező Pintér Olivér elé került, aki 12 méterről a kapu jobb oldalába passzolt, 0-2. A cserék felhozták a bodajkiakat, akiknek két perc múlva sikerült a szépítés, Dreska András jobb oldali beadását Klein Márk fejelte vissza Molnár Milán elé, aki 5 méterről nem hibázott, 1-2. A 86. percben az egyenlítés is összejöhetett volna, de Katóka Richárd csúsztatása után Klein 5 méteres fejesét Hodula K. szögletre ütötte. Ez volt az első és egyetlen védése az Ercsi kapusának, ami azt is mutatja, hogy teljesen megérdemelt vendégsiker született.

Tudósított: Kovács Zoltán

Főnix FC–DUFK SE 2-1 (1-0)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött

Vezette: Kerkuska Miklós.

Főnix FC: Barsch – Knausz, Zoboki L., Büki (Tölgyesi), Adorján (Meszlényi) – Somogyi, Patkós K. (Jófejű), Krán (Papp K.), Zoboki Á. (Mayer) – Bolla Barnabás, Molnár D. Vezetőedző: Pavlik József.

DUFK SE: Kovács D. – Fejes Cs., Fekete, Pintér Cs., Tóth B. – Gertner, Vajda (Máthé), Hajdú, Perjési (Csala) – Furuglyás, Rácz (Jójárt). Vezetőedző: Szellák Sándor.

Gól: Patkós K. (39.), Jófejű (54.), ill. Fekete (77.)

Jók: Knausz, Bolla Barnabás, Molnár D., Zoboki Á. ill. Kovács D.

Jó tempóban indult a mérkőzés, mindkét csapat támadólag lépett fel. A labdabirtoklás szempontjából a vendéglátók egy kicsivel jobban teljesítettek, és az első helyzetek is náluk adódtak. Jobb oldali támadás végén Zoboki Álmos tálalt Patkós Kevin elé, aki 7 méterről a kapu mellé gurított. Molnár Dominik szöglete után Patkós K. lőtt kapura, és a labda Kovács Dorián hálójába pattant, 1-0. Támadásban maradt a Főnix FC, Zoboki Á. 18 méteres lövését bravúrral védte Kovács D. Majd Büki Baltazár bújt ki a védők közül a félidő utolsó percében, de ziccerét ismét a vendégek kapusa hárította. A szünet után, a félidő elején a csereként beállt Jófejű Balázs iramodott meg a baloldalon, és 18 méterről nagy gólt lőtt a bal felső sarokba, 2-0. A 77. percben váratlanul szépített a DUFK SE csapata, egy előrevágott labda után Tölgyesi Péter 16-oson belül szabálytalanul szerelt, 11-es. A megítélt büntetőt Fekete Tamás értékesítette, 2-1. A hátralévő időben a hazaiak gyors labdaszerzések után dolgozták ki a helyzeteket, de mind kihasználatlanul maradt. Előbb Knausz Tamás lövését védte a vendégek kapusa, majd Papp Krisztofer, Mayer Martin és Zoboki Á. sem találta el ziccerben a kaput. A Főnix FC többet tett a győzelemért, és megérdemelt hazai siker született, de a kihagyott helyzetek száma intő jel lehet számukra a következő mérkőzésekre.

Tudósított: Pavlik József

Enying–Mány 1-0 (0-0)

Enying, zárt kapuk mögött

Vezette: Szücs László.

Enying: Baranyai – Kovács L. (Pudelka), Kalló, Vimola, Nyikos – Csepregi, Paluska K., Halász (Király), Kajtár – Paluska L. (Virth, Varga N.), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Mány: Szabó T. – Gondos, Rimele, Ország, Szűcs P. – Bukovecz, Bokros, Parag, Selmeczki – Palkovics (Szabó L.), Radovits. Vezetőedző: Pál Zoltán.

Gól: Kajtár (65.)

Jók: Keszler, Csepregi, Kajtár ill. Szabó T., Radovits, Bukovecz

A Mány jó formában lévő csapattal érkezett, az Enying pedig egy végre teljesnek mondható gárdával készült feledtetni az előző fordulóban elszenvedett vereséget. Ezek az előjelek egy jó, kiegyenlített mérkőzést ígértek. A kezdeti tempóra nem is lehetett panasz. Az első negyedórában kisebb-nagyobb helyzetek mindkét kapu előtt adódtak, de jobbára a vendégek térfelén zajlott a játék. Az első negyedóra után sorra jöttek az enyingi helyzetek, Paluska Krisztián több ziccert is elhibázott melyeknél a vendégek kapusa, Szabó Tamás rendre bravúrral hárított. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott. Mindkét fél nagyon figyelt a védekezésre, és ez a helyzetek egyre csökkenő számában is megmutatkozott. Csak pontrúgásokból tudták veszélyeztetni a kapukat a csapatok. A 65. percig kellett várni a fordulópontra. Ekkor Keszler Máté buktatásáért ítélt büntetőrúgást Szücs László játékvezető az Enying javára. Kajtár Benjámin 11-esét ugyan majdnem sikerült a vendégek hálóőrének hárítania, de a nagy erővel lőtt labda, végül utat talált a kapu bal oldalába, 1-0. A büntető által megszerzett hazai előny teljesen megváltoztatta a mérkőzés képét. A Mány kinyílt, és többször veszélyeztetett is, de még mindig az ő kapujuk előtt történt a több akció. Előbb Nyikos Martin, majd ismét Paluska Krisztián előtt adódtak helyzetek, bár ők nem tudták növelni a hazai előnyt. Az utolsó néhány perc a vendégeké volt, de sem Rimele Dávid lövése, sem pedig Radovits Ádám nagyszerű fejese nem ért találatot.

Zömmel küzdelmes mezőnyjáték, és kiélezett párharcok jellemezték a találkozót. A helyzetek száma alapján megérdemelten maradt otthon a három pont.

Tudósított: Mohai Norbert

Tordas Fész Zrt.–Martonvásár 3-2 (2-1)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött

Vezette: Wittner József.

Tordas Fész Zrt.: Cseresnyés – Kerényi (Udvaros), Király J., Kanyó, Dely – Pongrácz, Szilágyi, Totsche, Hernádi – Cservenka, Berki (Almási). Vezetőedző: Horváth Sándor.

Martonvásár: Sebestyén I. – Szeidl, Erdei P. (Schäffer), Szél, Füzér – Lakakisz (Lacza), Neuvert, Waller (Vörös M.), Süle – Kovács P. (Kádár), Balogh B. (Halenár). Vezetőedző: Kovács Attila.

Gól: Király J. (13.), Kerényi (18.), Cservenka (71.), ill. Erdei P. (7., 66.).

Jók: Kerényi, Király J., Dely ill. Erdei P., Süle

Semleges pályán került megrendezésre a rangadó. A csapatok az első perceket ismerkedéssel töltötték, miután a 7. percben a Martonvásár egy, az ellenfél térfelén szerzett labdára lecsapva Erdei Péter révén megszerezte a vezetést, 0-1. Ez felélénkítette a „hazaiakat” akik tíz percen belül megfordították az állást. Előbb Király János egyenlített egy tetszetős támadás után, majd Kerényi egy pontrúgás utáni kipattanó labdából talált be, 2-1. Ezt követően a Tordas csapata visszaállt a félidő végéig, azonban kontroll alatt tartotta a mérkőzést, nagyobb helyzet már nem alakult ki. A második félidőt a Martonvásár kezdte jobban, aminek köszönhetően egy tizenegyest értékesített Erdei, 2-2. Ezután is a martoni csapat dominált ellenfele térfelén, de egy gyors megindulás végén Cservenka Gergő távoli kapáslövésével újra a Tordas szerezte meg a vezetést, 3-2. A második fél­idő második felében az edzők igyekeztek frissíteni a csapatokon, de már nem alakult ki igazán nagy helyzet, így a Tordas sikerével ért véget a találkozó.

Tudósított: Farkas Zsolt

A Sárbogárd–Kisláng és a TóVill Kápolnásnyék–Mór összecsapások elmaradtak, mert a Kisláng és a Mór együtteseiben többen is elkapták a koronavírust, így csapatuk nem tudott kiállni a találkozóra. A mérkőzések pótlásáról a későbbiekben történnek egyeztetések.

A góllövőlista állása:

1. Kovács Sándor (Sárosd Kronos Sport) 13 gól

2. Kosztolányi Bence (Móri SE) 12 gól

3. Reicheld Alex (Ercsi Kinizsi), Szalai Pál (Sárosd Kronos Sport), Willerding Zsolt (Kisláng) 11-11 gól.

Idegenbeli győzelmével az Ercsi Kinizsi két helyet lépett előre a tabellán

