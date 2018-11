A Black Wings Linz veszélyesebben hokizott mint a Fehérvár

Pénteken hazai környezeteben kétgólos hátrányból fordított a Fehérvár AV19 jégkorong csapata, azonban az EBEL 22. fordulójában csak statiszta volt a Volán Linzben.

Kiegyenlített játékkal kezdődött a Fehérvár AV19 vasárnapi, linzi vendégjátéka, az első nagyobb helyzetre a második percig kellett várni, ekkor Carruthnak kellett játékba avatkoznia, majd a másik oldalon Glenn tesztelte a hazaiak hálóőrét. Az első emberelőnyt nem tudta a maga jávára fordítani a Volán, de öt az öt ellen előbb Erdély, majd Szabó Krisztián is veszélyeztetett. Maradt támadásban a magyar alakulat, sorra alakították ki a helyzeteket. Négy a négyben játszottak a felek a 13. percben mikor Jonathan D’Aversa maradt egyedül középen, és a léc alá lőtt, 1-0. Egy elpuskázott fehérvári fór után büntetett a Linz. A hazaiak is előnyben hokiztak, mikor Kristler, majd Brocklehust lövését védte Carruth, ám egy kijátszott akció végén már ő is tehetetlen volt, Rick Scofield mattolta a kapust, 2-0.

A Fehérvár kezdett aktívabban a szünet után, majd a kapujához szögezte a Volánt a Linz. A játékrész közepén Dragan Umicevic helyezkedett jól, egy hosszú passz után pedig nem is hibázta el a szólót, 3-0. Egy perccel később Ober és Harty akaszkodtak össze, így négy a négy ellen folytatódott a játék, majd Schofield is követte társát a büntetőpadra. Ebben a fórban már betalált a kék-fehér együttes, egy kipattanót Andrew Sarauer kotort be, 3-1. Küzdött a felzárkózásért a Järvenpää-csapat, de egy kontra végén Brian Lebler maradt egyedül a magyar kapu előtt, aki Scofield kipattanóját pofozta be, 4-1. A periódus vége előtt Woger ütközött Carusoval a palánk mellett, fehérvári védőt a helyi egészségügyisek kísérték az öltözőbe, míg az osztrák 2+2 perces kiállítást kapott.

A közel négyperces előny első fele eseménytelenül telt, majd Hári veszélyeztetett. 1 perccel a kiegészülés előtt Kóger másodszorra is a büntetőpadra került, ám csapatunk négy a négy ellen sem került közelebb a gólszerzéshez. Kiegészült a Linz, ám ez a fór is komolyabb helyzetek nélkül pörgött le. A 48. percben újra rezzent a háló, Hári adta be középre Eric Melandnak, aki kíméletlenül a hálóba bombázott, 4-2. A játékrész közepén kiegyenlített, helyzetek nélküli mezőnyjáték folyt a jégen, egyik csapat sem tudta áttörni a másik védelmét egészen az 54. percig, amikor Corey Locke került helyzetbe, de Carruth védett. A másik oldalon egy kapu előtti kavarodás után zárkózhatott volna tovább a Fehérvár AV19, de maradt a kétgólos különbség. A végére Kógerék játszottak aktívabban, Hannu Järvenpää pedig mindent egy lapra feltéve Carruth helyett is mezőnyjátékost küldött a jégre másfél perccel a dudaszó előtt. Hat az öt ellen Glenn távolról próbálkozhatott, ám végül nem sikerült betalálni, a lövések terén aktív volt a Volán, de a kapura nem volt annyira veszélyes. A Volán pont nélkül maradt, s a 10. helyen áll a tabellán.

Jegyzőkönyv

Black Wings Linz–Fehérvár AV19 4-2 (2-0, 2-1, 0-1)

Linz, 4600 néző. Vezette: Piragic, Ofner (Soós, Németh M.)

Linz: Kickert – Altmann (1), D’Aversa 1 (2), Davies (1), Locke (1), Umicevic 1 – Kapstad, Rutkowski, Lebler 1, Schofield 1(ee) (1), DaSilva (1) – Brocklehurst, Kragl, Kristler, Bucker, Woger – Matzka, Korecky, Koudelka, Freunschlag, Ober.

Vezetőedző: Troy Ward.

Fehérvár AV19: Carruth – Harty, Szabó D., Kóger, Hári (2), Kuralt – Caruso, Meland 1, Szabó K., Koskiranta, Erdély – Stipsicz, Tikkanen, Sille, Sarauer 1(ee), Phillips – Glenn (1), Sárpátki, Reisz, Szita.

Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Kiállítások: 16 illetve 10 perc

Kapura lövések: 32-32

