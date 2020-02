A BL-címvédő ETO megszórta az Albát

A K&H női kézilabda liga 16. fordulójában az Alba Fehérvár KC csapatát fogadta az ötszörös Bajnok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC, és rendkívül komolyan vette a találkozót, melyen tekintélyes különbséggel, 26 góllal kerekedett felül ellenfelén.

A héten előfordult, hogy csupán nyolcan edzettek, mert az influenza végigsöpört a csapaton, és az is kérdéses volt, hogy hányan tudnak elutazni a mérkőzésre, de mindent meg fogunk tenni mondta Deli Rita a fehérváriak vezetőedzője a találkozót megelőzően. Ebben nem is kételkedtünk, bár a foghíjasnak tekinthető keret összetétele eleve meghatározta a mérkőzés alakulását. Először kapott helyet a kispadon a nyáron Győrből kölcsönbe a csapathoz igazolt, de súlyos térdszalagsérülése miatt eddig még csak az edzéseken dolgozó Afentáler Sára igaz ő végül nem kapott lehetőséget, valamint az NB II-es és az ifjúsági gárda kapusa, a mindössze 18 esztendős Gajdóczi Barbara. Annak ellenére, hogy a vendéglátók heti két mérkőzést játszanak, egyáltalán nem tartalékoltak, Danyi Gábor vezetőedző az állandó csapattagok közül a balszélső Fodor Csengének, és a jobbszélső Bódi Bernadettnek adott pihenőt.

Rajtuk kívül az egyre jobban az edzői pálya felé kacsingató Görbicz Anita hiányzott a zöld-fehéreknél. A világválogatott hírnevéhez méltóan kezdett, és a 15. percre már tízgólos előnyt (13-3) kovácsolt a remek formában játszó Ana Knedlíková vezérletével. A folytatásban sem volt sok köszönet, bár becsülettel próbálkozott a szintén győri nevelésű Gerháth Kincső is, de lövéseinek végállomása Amandine Leynaud lett több alkalommal egymás után. Mindenesetre a szünetig hátralevő tíz percben sem aprózta az ETO, és 15- 6-os vezetésük után zsinórban ötször találtak be köszönhetően Anne Mette Hansen, Veronica Kristiansen, Stine Oftedal és Beatrice Edwige bombáinak. Másodjára is időt kért ezután Deli Rita, és Töpfner Alexandra góljaival igyekezett zárkózni az Alba FKC, azonban a pihenőre kialakult a csapatok között a 14 gólos különbség. A szünet után még jobban kinyílott az olló, és nyolc perc elteltével már 31-13-at mutatott az eredményjelző. Frissíteni tudta csapatát Danyi Gábor, aki Faluvégi Dorottyát, Katarina Bulatovicot és Estelle Nze-Minkot is becserélte. Utóbbi megszokott lendülete újabb szárnyakat adott csapatának, a 42. perce pedig már először a meccsen húszgólos differenciát jegyezhettünk (35- 15), mely a találkozót záró sípszóra még jobban nőtt. Sajnos nagyon közel állunk jelenleg a realitáshoz, hogy fényévnyi távolságra vagyunk a Győrtől. Több dolog hátráltatta a mai szereplésünket, hitehagyottan játszottunk, nem igazán hittük el, hogy egy ilyen remek atmoszférában jobbat is ki tudunk hozni magunkból fogalmazott Deli Rita értékelésében.

JEGYZŐKÖNYV

Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC 49-23 (25-11)

Győr, Audi Aréna, 3411 néző. Vezette: Ignéczi Ivett, Kavalecz Klaudia.

Győri Audi ETO KC: Leynaud 1 – Knedlíková 7, Kurtovic 3 (1), S. Oftedal

4, Brattset 2, E. Amorim 4, Puhalák 3. Csere: Kiss É, Grimsbö (kapusok),

Edwige 2, V. Kristiansen 6 (2), A. Hansen 3, Nze Minko 8, K. Bulatovics

2, Faluvégi D. 4. Edző: Danyi Gábor.

Alba Fehérvár KC: Mistina – Töpfner 6 (3), Walfisch 5, Rózsás, Sztankovics

2, Mendy 4, Pelczéder 1. Csere: Györkös, Gajdóczi (kapusok),

Boldizsár 1, Utasi 2, Gerháth K., Szarka A. 2. Edző: Deli Rita.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3.