A becsületükért küzdenek majd

A jégkorong Magyar Kupa második selejtezőkörének visszavágóján a tisztes helytállás lehet a Fehérvári Titánok célja a DVTK Jegesmedvék ellen.

Sportágtól függetlenül a kupaküzdelmek mindig nagyszerű alapot szolgálnak a legendás történetekhez, amikor az esélytelennek mondott, esetleg alacsonyabb osztályból érkező együttes legyűri favoritnak számító riválisát. A két együttes november 3-i odavágóján nem ez a forgatókönyv érvényesült, a szlovák Extraligában immáron második szezonját töltő DVTK 7-0 arányban győzedelmeskedett a fiatal Titánok felett, annak ellenére, hogy Kiss Dávid legénysége nem nyújtott rossz teljesítményt, sőt, esetenként be is tudták szorítani a piros-fehéreket. A két csapat játékos­állománya és tapasztalatbeli különbsége okozta differenciát nem egyszerű ledolgozni, ám ahogy Mihály Ákos, a Titánok EBEL-csapatban is szóhoz jutó támadója mondta, erre a mérkőzésre is úgy készülnek, mint bármelyik másra, és az ellenfél személyétől függetlenül győzni szeretnének hazai jégen. Mindkét együttes győzelemmel hangolt a szerdai kupamérkőzésre, a Titánok Újpesten arattak megsüvegelendő, 5-4-es diadalt, míg a miskolciak a dobogó harmadik helyén álló Kassát győzték le hazai jégen 3-1 arányban.

Kiss Patrik személyében egy ex-Titán is betalált az első találkozón, míg David Vandane kétszer is beköszönt Gyenes Dávidnak a fehérvári kapuban, úgyhogy rá még inkább oda kell majd figyelni. A mérkőzés szerdán 18.30-kor kezdődik az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban.