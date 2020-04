A barátságokat is ápolni kell

A szezon alatt gólszerzésben, most pedig otthoni feladataiban kell helytállnia Erdély Csanádnak, a Hydro Fehérvár AV19 támadójának.

A profi sportolók életébe is komoly változásokat hozott a koronavírus okozta bonyodalom, így a 23 esztendős jégkorongozónak is hozzá kellett szoknia a mostani helyzetet.

Immáron több mint egy hónapja tartanak a korlátozások. Hogyan viseli a helyzetet?

– Elég nagy probléma számomra az egyéni edzés, mivel nem szeretek egyedül készülni. Ezenfelül az online oktatásra való átállással a tanulás viszi el a legtöbb időt, ami szintén elég furcsa, hiszen néha a számítógépnek beszél az ember.

Mentálisan hogyan sikerül pozitívnak maradni?

– Szerencsére a technológia segítségével játékostársakkal, barátokkal azt az illúziót tudjuk kelteni, mintha egy szobában lennénk, lakjanak Fehérváron, Dunaújvárosban vagy Budapesten. Igyekszem ugyanúgy tartani a kapcsolatot mindenkivel, mint eddig, mert úgy látom és tapasztalom, hogy nemcsak a párkapcsolatokat, hanem a barátságokat is alaposan próbára teszi ez a mostani állapot.

Mit gondol, mennyire befolyásolja a konditerem hiánya a hosszú távú fizikai állapotot?

– A rendes kerékvágás mellett sem tartanánk annyival előrébb kondiban, hiszen a világbajnokságra készültünk volna – úgy is nézhetjük tehát, hogy a nyári felkészüléshez kaptunk egy plusz másfél hónapot. Azt gondolom, hogy a mostani edzések jól mennek, az viszont, hogy a határainkat mennyire tudjuk majd feszegetni június-július környékén, még a jövő zenéje. Az akkori teszteken fog kiderülni, hogy a tavalyi eredményeinkkel összevetve mennyiben változtatott a teljesítményünkön a jelenlegi helyzet.

Mi az, amire most több idő jut?

– Éppen a plusz idő miatt most előre hoztuk néhány bútor vásárlását, úgyhogy ez az, ami előtérbe került – az összeszerelést eleinte nem szerettem, most már úgy-ahogy boldogulok azzal is. Ami furcsa, hogy nem kell edzés után rohanni enni, hanem minden étkezés otthon történik, és van idő sütni-főzni.