A Balaton-parton készülnek az új idényre az újvárosi pólós lányok

A Magyar Vízilabda Szövetség elkészítette az első osztályú bajnokság és a Magyar Kupa sorsolását, ami kemény csatákat ígér a dunaújvárosi vízilabdás hölgyek számára.

Gőzerővel folyik a felkészülés a 2018/2019-es szezont egy bajnoki ezüst- és egy Magyar Kupa-bronzéremmel befejező Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics együttesénél. Az újvárosi hölgyek az FTC, a BVSC, az UVSE, az Eger, a Szentes, a Budapesti Honvéd, a III. Kerületi TVE, a Szeged, a Tatabánya és az UVSE II. ellen küzdenek majd a bajnokságban, míg a Magyar Kupában a BVSC, az Eger, az FTC és a Honvéd lesz az ellenfél. A felkészülésről, illetve az együttes jelenlegi helyzetéről Mihók Attila, a csapat vezetőedzője nyilatkozott.

A nyári időszak is mozgalmasra sikerült, hogyan értékeli az elmúlt két-három hónapot?

– Az Universiadéval kezdeném, hiszen ebben közvetlenül érintett voltam (Brezovszki Gerda, Garda Krisztina és Kiss Alexandra játékosként, míg Mihók vezetőedzőként képviselte Újvárost – a szerk.). Azt gondolom, amellett, hogy az eddigi három ezüstérmünk után egy történelmi sikert arattunk, ez egy nagyon nagy eredmény a mezőny erejét tekintve. Kiemelném azt az orosz csapatot, amelyet az elődöntőben ötméteresekkel győztünk le, illetve a hazai pályán játszó olasz válogatottat, amelyet a döntőben sikerült felülmúlni. Ez a siker a sportágunk erejét mutatja, hiszen a felnőtt válogatott esetében egyszer-egyszer összejöhet egy sikeres gárda, de az utánpótlás szintjén ez sokkal inkább függ a képzés minőségétől, meg attól, hogy milyen széles a bázis. Nagyon jó rendszer lenne a jövőre nézve, hogy egy Universiadén keresztül vezessen egy játékos útja a felnőtt válogatottba. A felnőtt világbajnoksággal kapcsolatban el kell mondani, hogy nem a negyedik hely az, ami miatt elkenődhetnek a játékosok, hiszen ez egy szép eredmény, inkább az a probléma, hogy ismét „csak” egy negyedik hely jött össze. Egy világversenyen elért érmes helyezés mindenképpen jót tenne a csapat moráljának, ám az olimpiai kvalifikáció jelenleg mindennél fontosabb.

Miben látja az újvárosi siker titkát, ami miatt folyamatosan ott vannak játékosaik a különböző válogatottakban?

– Mindenféleképpen az akadémiai rendszerben rejlik a titok. Hosszú évek óta ugyanakkora, vagy még nagyobb hangsúlyt fektetünk az utánpótlás szakszerű és tervszerű képzésére, mint a felnőtt csapat esetében. Minden évben az elért eredményeinkből kifolyólag elcsábított játékosainkat a saját utánpótlásunkból pótoljuk. Három-négy kislányt úgy hozunk most fel, hogy az idei és a következő idényben is még az ifjúsági csapatban is játszanak majd. Ez az eredményességet nyilvánvalóan rö­vid távon ronthatja, viszont hosszú távon segít megtartani meghatározó pozíciónkat a sportágban.

Lehet már tudni részleteket a keret alakulásáról?

– Menczinger Kata az Eger együttesében folytatja, míg Lara Luka Hawaii egyetemi csapatát választotta.

Hogyan alakult ezidáig a felkészülés?

– A keret kétharmada áll rendelkezésünkre, de vannak olyanok, akik az ifjúsági válogatottal készülnek. Jelenleg Balatonvilágoson zajlik a felkészülés, hegyi biciklizéssel kezdődik a nap – egészen pontosan egy meredekebb emelkedőn szériázunk –, utána kajakozunk négy kilométert, majd úszunk ugyanennyit. Délután a sárbogárdi uszodában tartunk labdás edzést, majd erőnléti edzés következik. Mondhatni egyet edzünk minden nap, reggel nyolctól este nyolcig. Emellett jó hangulatban telnek a napok, néha bográcsozunk hozzá egyet, vagy éppen esténként megnézzük a hullócsillagokat.

Hogy áll az uszoda helyzete, mikor oldódhat meg a hazai pálya kérdése?

– Hétfőn érkezett egy olyan hír, miszerint augusztus végén lehet, hogy megnyitják az uszodát. Ennél pontosabb információt még nem kapott az egyesület, de bízunk abban, hogy szeptemberben már a dunaújvárosi uszodában tudunk majd felkészülni. Most többet tréningezünk a Balatonban, mint a sárbogárdi uszodában, ahol heti három lehetőségünk van gyakorlásra. Az idő előrehaladtával a hangsúly egyre inkább áttevődik a medencés edzésekre, de az augusztus még leginkább egy balatoni túlélőtúrára hasonlít majd – ezek után az uszoda valóságos felüdülés lesz.

Az elmúlt idényben a Magyar Kupában bronz-, a bajnokságban ezüstérem jutott a csapatnak. Mi várható az idei kiírásokban?

– Az aranyérem jelenleg távol áll tőlünk, hiszen az UVSE és a BVSC mellett mind a Ferencváros, mind az Eger jelentősen megerősödött. Előbbi együttes két válogatott vízilabdázót szerződtetett, míg utóbbi egyet ugye közvetlenül tőlünk igazolt, Vályi Fanni pedig ausztráliai kitérővel ment oda Dunaújvárosból, de a szintén újvárosi nevelésű Polák Zsófia is őket erősíti majd, míg Szi­lágyi Dorottya tavaly igazolt Egerbe tőlünk – gyakorlatilag a saját csapatunkkal nézünk szembe az Eger képében. A legfontosabb célunk, hogy a Magyar Kupában a csoport első két helyén végezzünk, ami egészen biztosan nehéz feladat lesz, lévén az összes erős csapat – az UVSE kivételével a mi csoportunkba került. Jó kis tornának nézünk elébe.