A bajnokság második helyéről ostromol majd a Mol Fehérvár FC

10 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség. 16 bajnoki összecsapás alatt 32 pontot gyűjtött a Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. őszi idényében. Ezzel a tabella második helyén telel a fehérvári együttes.

A Kisvárda otthonában megvívott utolsó bajnokin 2-0-ra nyert a Mol Fehérvár FC, s ezzel megerősítette pozícióját az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, de így is négypontos előnnyel előtte álló Ferencváros mögött.

Hullámzó volt a Vidi teljesítménye az ősz folyamán, ezért is váltott edzőt a klub, Marko Nikolics helyett Joan Carrillo vette át a szakmai irányítást a 13. fordulót követően, amikor a Puskás Akadémiától szenvedett bántóan sima vereséget a Vidi hazai pályán. Carrillóval két meccset nyertek a piros-kékek, s egyet elbuktak. Mégpedig itthon, a Paks rángatta meg az oroszlán bajszát. Ezért is volt fontos, hogy az apátiából kikecmeregve győzelemmel zárja az évet a csapat.

– Amikor igazán elkezdtünk focizni, akkor a Kisvárda fölé tudtunk kerekedni. Az első fél­időben ebből nem mutattunk sokat, ezen mindenképp javítanunk kell – vélekedett a válogatott középpályás, Pátkai Máté, aki előbb előkészítőként jeleskedett, majd megszerezte a csapat második találatát Kisvárdán. – Többet kell focizni, többet kell vállalni, s akkor még jobb lesz a játékunk, s még könnyebben fogjuk megnyerni a meccseket. Miután megtörtént a szabálytalanság az első félidő hajrájában, összenéztem Stopirával, s mutattam, hogy induljon, hiszen hatalmas üres terület volt előtte. El is futott, s egy jó beadást követően némi szerencsével Rubus öngóljával sikerült vezetést szerezni. A második félidőbeli fejesem fontos gól is volt, mert onnantól magabiztossá vált a csapat, s akkor a Kisvárda is mintha feladta volna a meccset. Ez volt az első gólom idén, azon leszek, hogy gyarapítsam tavasszal a találataim számát.

A Vidi csapatkapitánya, Juhász Roland az edzőváltás után is jelezte: rendet kell tenni a fejekben, mert úgy érzi, néhány játékos nem azt nyújtja a pályán, amire valóban képes. A 2019–20-as pontvadászat téli szünet előtti utolsó felvonásán már akadt olyan momentum, mellyel a veterán védő is elégedett volt.

– Fontos volt a győzelem a téli szünet előtt, s a második fél­időben már jól is játszott a csapat – fogalmazott Juhász Roland. – Kétgólos vezetésünknél már magabiztosan futballoztunk, önbizalommal tele. Idegenben nagyon jó a mérlegünk, de tavasszal javítanunk kell a hazai teljesítményünkön. Hazai pályán több vereség már nem fér bele. Az ősz folyamán négyszer kikaptunk (Újpest, Ferencváros, Puskás, Paks – a szerk.), a Paks elleni vereség után nagyon sokat beszélgettünk az öltözőben, a Kisvárda elleni játékunkon pedig már érződött, hogy sikeres volt a diskurzus.

Érdekesség, hogy a Vidi mindössze egyetlen pontot vesztett idegenben az ősszel, Zalaegerszegen végzett 3-3-ra. A Mol Aréna Sóstóban a Mezőkövesddel ikszelt (0-0), s Fehérváron szenvedte el összes vereségét. Joan Carrillo számára adott a feladat: hazai környezetben is eredményesnek kell lenni.

– A játékosok önbizalma, valamint a szurkolóink miatt mindenképpen győzelemmel szerettük volna zárni az évet – mondta a spanyol vezetőedző. – Természetesen támadásban még mindig szeretnék többet látni a csapattól, vállalhatnánk több kockázatot, de egy erős Kisvárda ellen így is nagyon értékes három pontot szereztünk. A szünet után pedig kezdődik a munka, az edzőtáborban már több időnk lesz a taktikai dolgokra. Ha a játékosok magabiztosan játszanak majd, és az előbb említett edzésmunkát is beletesszük a felkészülés során, akkor hiszek abban, hogy javul a játék képe is, mert mindennap látom, hogy milyen jó alapképességű játékosok vannak nálunk.

A Mol Fehérvár FC játékosai és az edzői stáb már pihenőjét tölti. Január másodikán orvosi vizsgálatokkal kezdődik a téli felkészülés, majd január 4-e és 18-a között a dél-spanyolországi Marbellán edzőtáborozik a Vidi. A felkészülési mérkőzések programja még szervezés alatt áll. Az élvonalbeli bajnokság tavaszi idényét január 25-én a Budapest Honvéd ellen kezdik a fehérváriak.