A bajnokot fogadja az ezüstéremre vágyó Vidi

Immár tét nélkül, de komoly presztízsértékkel csap össze a bajnok Ferencváros és az ezüstéremért hajtó Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 31. fordulójában.

104. alkalommal csap össze a bajnokságban a Vidi és a Fradi. Az immár 32-szeres bajnok nyom többet az örökmérleg serpenyőjében, 47-szer nyertek a zöld-fehérek, 29 pontosztozkodás mellett a Vidi 27-szer nyert. Utóbbi tíz egymás elleni bajnokijukon megint a Fradi kerekedett felül, öt meccset nyert meg, míg a piros-kékek csak kétszer örülhettek mindhárom pontnak. Az idei pontvadászatban egy 1-1-es döntetlen után 2-0-ra győzött a Ferencváros, azonban a Magyar Kupa negyeddöntőjében az akkor még Szalai Tamás irányította Mol Fehérvár FC nyerte a párharcot.

Ha a fehérváriak kiegyensúlyozottabban szerepeltek volna a 2020–21-es idényben, néhány körrel ezelőtt még csúcsrangadónak számított volna a két gárda csatája, így azonban a Fradi már bajnokként érkezik a Mol Aréna Sóstóba vasárnap délután. Különösebb tétje nem lesz a mérkőzésnek, de ez nem jelenti azt, hogy ne vívna élvezetes harcot a magyar mezőny két legjobb csapata.

– A maradék meccseken nincs más célunk, mint győzni. A Fradi elleni presztízs­meccs lesz, természetesen ezért is meg akarjuk nyerni. Szerintem jó intenzitású, dinamikus meccs lesz, a nézők nem szenvednek majd hiányt a jó fociból – tekintett előre a vasárnap estre Szabó Levente, a Mol Fehérvár FC csatára.

A Győri ETO-ban, majd Olaszországban az Atalantában és a Genoában nevelkedett fehérvári születésű támadó szerdán, a Mezőkövesd ellen talált először a hálóba az NB I-ben.

– Tudtam aludni meccs után, de nagyon jó érzés volt megszerezni végre az első gólomat, pláne egy ilyen jó meccsen. Minden úgy alakult, ahogy azt elgondoltam akkor, amikor beálltam. Ideje volt már, hogy betaláljak. Eddig főként csereként jutottam szóhoz, de mindig is az volt a célom, hogy gólt szerezzek. Ami késik, az nem múlik, s a munka most beérett. Sokan gratuláltak a gól után, remélem, hogy ez egy hosszú út kezdete.

A 21 éves Szabó Levente már kezdőként is bizalmat kapott Szabics Imrétől, nem is csoda tehát, hogy a fiatal csatár is élvezi a közös munkát az új szakmai stábbal.

– Sikerült új dolgokat hoznia az együttesbe Szabics Imrének. Az egész csapat sokkal jobban élvezi a játékot, nagyon megbízunk egymásban és a stábban is. Jó hatással vagyunk egymásra, szerintem ez a kohézió még jobb lesz a közeljövőben. A stáb minden egyes tagja hozzá tud tenni valamit a munkához. Egymást is ki szokták javítani olykor. Juhász Roli védekezésben, Torghelle Sándor támadásban tud sokat segíteni, de a rögzített szituációknál is jó ötleteik vannak, megmutatják, hogy kinek mire kell figyelni. Ami a mentalitást illeti: elmondható, hogy Torghelle Sanyi egészen biztosan fel tudja pörgetni az embert, akár edzésen, akár mérkőzés előtt – mosolygott Szabó Levente.

Az immár edzőként is „besárgult” (Mezőkövesden kapott lapot) Torghelle Sándor talán az FTC ellen extrafordulatra pörgetheti a pályára lépőket, csak hogy a bajnokságban is meglegyen az idei Fradi-verés.