A bajnoknál vendégeskednek

Szombaton, 18 órakor a listavezető, a regnáló bajnoknál vendégeskedik az NB I-ben az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata az Aréna Savariában.

A legutóbbi forduló kizárólag meglepetéseket tartogatott, az előzőleg kétszer győztes, a tabella 4. helyére fellépő Fehérvár hazai pályán vesztett az előzőleg négyszer elbukó KTE ellen, az Atomerőmű otthon kapott ki a DEAC-tól, a Sopron legyőzte a Kaposvárt, a Jászberény a Szegedet, a Pécs idegenben múlta felül a Körmendet. De ezen eredmények eltörpülnek a toronymagas aranyesélyes Falco oroszlányi, 87-84-es kudarca mellett. A sárga-feketék az újoncnál szenvedtek arcpirító vereséget, persze ezzel együtt is magabiztosan őrzik vezető pozíciójukat a tabellán, 16 sikerrel és 2 vereséggel, előzőleg a megyei rivális Körmend tréfálta meg őket, a 10. fordulóban, 83-70-re. A többi meccsen átszaladtak az ellenfélen, négy körrel korábban 95-82-re győztek a Gáz utcában is, a házigazdák csak futottak utánuk, ekkor szenvedték első hazai vereségüket az idényben. Sokáig ez volt az utolsó is, múlt hétvégén azonban a Kecskemét megtréfálta Arie Shivek tanítványait, az alföldiek 90-80-ra nyertek. Pedig kiválóan kezdtek az albások, az első negyedet 27-17-re nyerték, félidőben is nyolc ponttal vezettek, végül tízzel kikaptak.

Két játékos számára különleges lesz a derbi, Filipovics Márkó sikeres, fehérvári évek után a nyáron szerződött a nyugati határszélre, a hátvéd, Darrin Govens pedig kora ősszel, a szezon kezdete előtt igazolt Fehérvárra.

– Két és fél évet töltöttem a Falcóban, a karrierem legjobb időszakát jelentette. Remélem, pár év múlva majd azt mondom, a fehérvári volt a legjobb periódus. Biztosan furcsa lesz ellenfélként visszatérni, a kezdés előtt lesz bennem izgalom, ha felnézek a lelátóra. De ahogy feldobják a labdát, ez az érzés elmúlik, csak a meccsre koncentrálok, a győzelemre. Két és fél év nem kevés, amit Vasban töltöttem, maradtak barátaim a csapatban, velük a válogatottban is találkozom. Szerettem Szombathelyen élni és sportolni, remek város, ahol szeretik a kosárlabdát. Persze, ez Fehérvárról is elmondható. Jól érzem itt magam, természetesen szeretnék én is többet játszani.

Filipovics Márkó elmondta, remekül érezte magát az Albában, ahol érett, meghatározó, élvonalbeli játékos lett, azonban a karrierje szempontjából jó döntést hozott váltással.

– A bajnokhoz kerültem, ahol számítanak rám, amit igyekszem is meghálálni. Jó formában vagyok. A Fehérvár erős csapat, de természetesen a Falco győzelmét várom.