A bajnoki rajtot várja már Lukács Norbert

A fehérvári kosarasok a 3. helyen zárták a hétvégi, Krasznai Kupát Sopronban. Pénteken kezdik a bajnokságot, Szolnokon.

A főpróba megvolt, a nyugati torna első napján a házigazda SKC 86-77-re verte a fehérváriakat, akik a bronzmérkőzésen 90-86-ra legyűrték az MBK Komárno gárdáját. Utóbbi derbin a fehérváriak legjobbja a 15 pontig jutó Lukács Norbert volt.

– Az első meccs nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, főleg védekezésben akadtak hibáink, ezt ki is használta az ellenfél. Pedig az elején vezettünk két számjegyű különbséggel is, a második félidő derekán viszont megfordult minden, a hazaiaknak volt egy sikeres szakasza, elléptek tíz ponttal, a zárásig megtartották a különbséget. Voltak pozitív dolgaink, mint ahogy a második napon, a harmadik helyről döntő, Komárno elleni találkozón is. Vezettünk húsz ponttal is a második negyedben, gyors indításokkal operáltunk, sok futásra kényszerítettük az ellenfelet. Ez lesz a kulcs a bajnokikon is, hogy az ellenfelek lerohanásait, dobóhelyzeteit megakadályozzuk, a megszerzett labdákkal azonnal induljunk, könnyű kosarakat szerezzünk. Úgy gondolom, a támadások vezetésével nem volt gond egyik találkozón sem Sopronban, ha megtaláljuk a megfelelő ritmust, jól járatjuk a labdát, a tétmeccseken is sikeresek lehetünk.