A bajnoki előtt válogatott meccs lesz

Szombaton, 17 órakor a szezonban kimondottan jól szereplő váciak látogatnak a Verseci úti csarnokba, hogy. megmérkőzzenek az Alba FKC-vel.

Tabellaszomszédok randevúznak a hétvégén Fehérváron a K&H Liga női kézilabda NB I keretében, a vendég váciak az 5. helyen várják a találkozót, 7 győzelemmel és 3 vereséggel, ebből következően 14 ponttal rendelkeznek. Az Alba FKC játékosai a 6. pozícióban tanyáznak 11 ponttal, 5 alkalommal nyertek, 1 döntetlent és 4 vereséget számlálnak. Az utolsót vasárnap, Dunaújvárosban szedték össze, bár a meccs felénél még vezettek, 32-27-es vereséget szenvedtek a megyei riválistól. Szombaton délután – amolyan matiné gyanánt – két mérkőzést rendeznek a Köfém Sportcsarnokban, férfi válogatott összecsapásra is sor kerül: a jövő hétvégén kezdődő, dániai világbajnokságra készülő chilei férfi válogatott 14.20-kor vív felkészülési derbit Finnországgal. Aztán következik az FKC bajnokija, a váciak utolsó négy meccsük közül hármat megnyertek, tehát jó passzban érkeznek Fejérbe.

Október végén a Ferencváros otthonában kikaptak 39-18-ra, azóta viszont nem szenvedtek vereséget, november első hétvégéjén 36-18- ra verték az egri Esterházy SC gárdáját, november derekán hatalmas csatában 25-24-re nyertek az MTK otthonában, a Népfürdő utcában, legutóbb pedig az újonc Mosonmagyaróvár felett diadalmaskodtak, 28-17-re. Fehérvárra is komoly tervekkel utaznak. Az Alba kapusa, a nyáron Békéscsabáról szerződtetett Györkös Rebeka magabiztos teljesítményt nyújt a szezonban, múlt hétvégi produkciója azonban elmaradt a várttól, aminek oka, hogy a meccset megelőző napokban több edzést hagyott ki betegség miatt. Egy gólt így is szerzett: védés után a saját kapujából küldte a labdát a túloldali hálóba. – Újvárosban jól kezdtünk, ám volt egy rossz periódusunk, ami megbosszulta magát. A Vác ellen izgalmas mérkőzést várok. Kiegyensúlyozott, jó erőkből álló együttessel találkozunk, nagyon jók az egy-egy elleni játékban és az átlövésekben is. Gyors játékra törekednek, ezért a védekezésünknek stabilnak kell lennie. Támadásban is fegyelmezetten kell játszanunk, be kell lőnünk a helyzeteinket – fogalmazott Györkös Rebeka.

