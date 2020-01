A bajnoki cím reményében indul a Vidi déli melója

Szombaton délután repülőre ül a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata, majd Marbellán landol, ahol két héten át edzőtáborozik. Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I tavaszi idénye január 25-én rajtol, így a felkészülés érdemi részét Spanyolországban végzi Joan Carrillo alakulata. Több nagynevű klub társaságában.

Visszatérő vendég a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata a marbellai Football Impact edzőközpontban, tavaly ugyanitt tréningeztek a piros-kékek a téli szünetben.

Pénteken még az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok és fizikai tesztek voltak napirenden, az NB I-es keret két csoportban, két helyszínen vetette alá magát a medicinai és kondicionális teszteknek a stadion orvosi részlegén, valamint egy belvárosi gyógyászati központban. Ahogy azt már megírtuk, a felkészülés első két „protokolláris” napján részt vettek a kooperációs szerződéssel rendelkező, az őszi szezont Budaörsön töltő fiatal labdarúgók, Halmai Bálint, Mocsi Attila, Szabó Bálint, Szabó Levente, valamint a Haladásnál pallérozódó Nyári Patrik. Ők is rajta lesznek szombat délután azon a fapados járaton, mely Dél-Spanyolországba repíti a csapatot, azonban Anel Hadzic és Danilo Pantics nem utazik, ők az NB III-as kerettel kezdik meg a felkészülést. Előbbi, a bosnyák középpályás szerződése nyáron jár le, így ha most tudná értékesíteni a Vidi, pénz folyna a klub kasszájába. Minden bizonnyal Anel Hadzic sem hullajtana könnyeket, ha távoznia kell, a hírek szerint megfáradt a kapcsolat a játékos és az egyesület között, s elképzelhető, hogy Ausztriában köt ki. A Fehérváron kölcsönben szereplő Chelsea-játékos, a szerb Danilo Pantics nem váltotta meg a világot Magyarországon, az NB I legértékesebb játékosa sorsáról londoni klubja dönt, de az biztos, hogy nem marad a koronázóvárosban.

A nyáron lejáró szerződéssel bíró Georgi Milanov esetében felröppent a hír, hogy a Chicago Fire érdeklődik iránta, de a bolgár játékos részt vett az itteni orvosi vizsgálatokon, s utazik Marbellára is. Új érkezőről egyelőre nem tudni, a grúz csatár, Budu Zivzivadze hazájában arról beszélt, hogy a Fradi és a Vidi is érdeklődik iránta. Ami biztos: a fehérváriak Nikolics Nemanjának tettek ajánlatot még három hete, de azóta nincs újabb fejlemény az Amerikából visszatérő csatár ügyében.

Az immár több mint két éve nem futballozó Géresi Krisztián továbbra is az első keret tagja, de nem utazik Spanyolországba, Paulo Vinícius és Huszti Szabolcs azonban igen, rehabilitációs munkát végeznek majd. A január 18-ig tartó edzőtáborban négy felkészülési mérkőzést vív Joan Carrillo alakulata. Ugyan Dél-Spanyolországban edzőtáborozik számos elitklub is, mint például a cseh Sparta Praha, a holland Feyenoord, a német 1. FC Köln, a Borussia Mönchengladbach, vagy éppen a svájci FC Basel is, a fehérváriak a fokozatosság elve mellett január 10-én a svájci másodosztályú FC Winterthur ellen, majd 13-án a helvét első ligás FC Sion csapatával szemben tesztelnek. A Borussia Dortmunddal hiába szeretett volna összecsapni a Vidi, a német sárga-feketék nem tudták programjukba illeszteni a randevút. De lesz német rivális: január 15-én a második ligás VfL Bochum, majd 18-án az ötszörös német bajnok, most a Bundesliga II-ben szereplő VfB Stuttgart ellen lép pályára a Fehérvár.