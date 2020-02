A bajnok Falco végig kontrollálta a játékot és megérdemelt győzelmet aratott

A nyugati határszélen volt jelenése a fehérvári kosarasoknak. A házigazda falco magabiztosan nyert, 89-63-ra.

A bemutatásnál nagy tapsot kapott a korábbi, vasi közönségkedvenc, a szezonkezdés előtt, szeptember közepén Fehérvárra szerződő amerikai hátvéd, Darrin Govens, aki két és fél évet töltött sárga-feketében, nagy csaták és diadalok részese volt. Markovic Luka hármasa nyitotta a találkozót, Curry válaszolt kintről, Váradi duplájával pedig már a házigazdák vezettek, sőt, Benke hármasával meg is léptek, 8-3. Csorvási palánk alatti kosarával jött közelebb a Fehérvár, DeVaughn aktivizálta magát, a túloldalon McDuffie ügyeskedett, aztán Perl Zoltán is belekezdett a pontok gyűjtésébe. Curry sem tétovázott, ha a gyűrű közelébe került, az egyre magabiztosabb vendéglátók Hooker hármasával tíz ponttal elléptek. Az első negyedet Molnár Márton sikeres büntetőit zárták le, 21-13-as hazai vezetéssel zárult az etap. Lake duplájával tovább nőtt a vasi előny, Cupkovic kintről válaszolt, Markovic duplájával pedig már öt pontra zárkózott az Alba. A folytatásban kimaradtak a dobások mindkét oldalon, Hooker törte meg a csendet, Govens is megszerezte első pontjait, 26-20. Cupkovic is eredményes volt, ám azonnal jött a válasz Lake révén, sőt, Perl is bedobta büntetőit. Ezt tette Ljubicic is, nem tudott hat pontnál közelebb érkezni Arie Shivek együttese. Sőt, egy duplával távolott a Falco, Ljubicic triplája célba ért, Váradi és Reddic megmozdulásaival ismét tízen túliak lettek a hazaiak (38-27), mi több Curry és Benke találatával még inkább megléptek, az első félidő Guyton elrontott triplájával zárult, 42-27.

Csorvási betalált centerből, Curry mintaszerű hármassal felelt, DeVaughn pedig üzembiztosan értékesítette aktuális büntetőit, Markovic két duplájának volt köszönhető, hogy a nem lett húszpontos a különbség. Reddig révén mégis kialakult az a differencia, sőt, feljebb is kúszott (52-31), Váradi hármasával távolodtak a nyugatiak. Aztán közelebb lopóztak a vendégek, de csak kozmetikázni tudtak az eredményen, a harmadik tíz percet Perl triplája zárta, 66-47. Filipovics zsákolt, aztán Cupkovic dobott ziccert, nem tudott a húszas holtpontról elmozdulni a vendég. A hazaiak is hibáztak, Markovic duplája a hálóba hullt, felváltva estek kosarak, Filipovics állította vissza a korábbi különbséget, a meccs vége előtt öt perccel, 76-56. Hirtelenjében két, formás támadást fejezett be zsákolással a vendéglátó, Curry majd Lake húzta a labdát a hálóba, sőt, utóbbi rövidesen ismételt is. Hooker büntetőit nem rontotta el, Ljubicic hármasának köszöntetően nem hízott közel harmincpontosra a differencia. A vendéglátók dirigáltak, a végeredményt Hooker kétpontosa alakította ki, megérdemelten nyert a végi vezető, magabiztos listavezető. A regnáló bajnok, a múlt hétvégén, Oroszlányban nagyot bukó Falco ezúttal egy pillanatra sem adta át a kezdeményezést, 89-63.

Jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely-Alba Fehérvár 89-63 (21-13, 21-14, 24-20, 23-16)

NB I-es bajnokság, 19. forduló, Szombathely, Aréna Savaria, 2900 néző, vezette: Benczur T., Ádám J., Söjtöry T. (Páli dr. K.)

Falco: Váradi 7/3, Curry 12/6, Benke 5/3, Washington 11/3, Reddic 9. Csere: Perl 9/3, Filipovics 13/3, Hooker 10/3, Lake 12, Krivacevic 1. Vezetőedző: Gasper Okorn

Alba: Ljubicic 13/6, Guyton 3, Markovic 15/3, McDuffie 9, Csorvási 6. Csere: Govens 2, Cupkovic 9/3, Molnár 6, Keller –, Lukács -. Vezetőedző: Arie Shivek