A 44 éves Szélig Viktor nem aggódik az osztrák bázisú liga jövőjéért

A fehérvári hokisok tavaly igen, idén nem jutottak a rájátszásba az osztrák bázisú ligában. A pontvadászatot nem sokkal később megszakították.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

– Úgy gondolom, az EBEL kommunikációja jó volt e tárgykörben, a liga vezetői azt mondták, pozitív volt a fogadtatás, előrelátó, vagány döntés született Ausztriában. A klubok szavaztak, van egy cég, amelynek 11 tulajdonosa van, egyenlő szavazati joggal. Nekünk ugyanolyan jogaink vannak, mint a Red Bull Salzburgnak. Telefonkonferencia volt, a csapatok úgy szavaztak, álljon le a bajnokság. Nem volt rövid procedúra, volt, aki nem örült, például a Villach. Ők négy év után most jutottak be a rájátszásba, a Salzburggal játszottak, 2-1-es vesztésre álltak, ők mentek volna tovább, a többiek azonban nem akartak halasztani – mondja Szélig Viktor általános igazgató.

Nem hirdettek bajnokot, és mivel a Volán nem jutott be a rájátszásba, végül is jól járt.

– Az feltétlenül jó döntés, hogy nem hirdettek bajnokot, miért is tették volna, hiszen senki nem nyerte meg a pontvadászatot. Az pedig, hogy idén nem kerültünk a playoffba, egyértelműen csalódás. Tavaly sikerült, ennek megfelelően idén is szerettünk volna eljutni a legjobb nyolcig.

Miért nem sikerült?

– Több összetevője van, talán nem volt olyan erős a csapatunk, mint egy éve, emiatt hullámzott nagyon a teljesítményünk. A tavalyi idényben novemberben elkezdtünk nyerni, most hasonlóan indult a szezon, mint egy évvel korábban. Viszont most a tél kezdetén nem indultunk el felfelé, jött egy betegséghullám, decemberben kétnaponta meccseket játszottunk, nem tudtunk összeállni, hektikus maradt a teljesítményünk. Amire nagyjából összeálltunk, jött a Magyar Kupa hétvégéje január végén Miskolcon, a döntőt elvesztettük a Fradi ellen, ugyanazokat a hibákat láttuk, amiket előzőleg, akkor döntöttünk az edzőcseréről, Jarvenpaa helyett segítője, Karhula ült a kispadra. A nyártól biztosan váltottunk volna, ezt előrehoztuk.

Az, hogy nem jutottak a playoffba az EBEL-ben, bocsánatos bűn, hiszen többször nem sikerült, mint igen. Viszont az MK-finálé elvesztése hatalmas csalódás.

– Valóban, ezt nem lehet megmagyarázni. Még akkor sem, hogy a Magyar Kupában nekünk csak vesztenivalónk van. Ha nyerünk, ez természetes, EBEL-csapat, sok külföldivel, ha kikapunk, azonnal jön a kritika. Itt egy meccs dönt az elődöntőben és a döntőben. Ott azt hibáztuk el, hogy túlságosan is az első meccsre, a Miskolc ellen készültünk, talán azt hitte mindenki, ezzel a nehezén túl vagyunk, a játékosok tudat alatt nem adták meg a tiszteletet a ferencvárosiaknak. Augusztusban a Fradival vívtuk a Szuperkupa döntőjét a Tüskecsarnokban, 4-3-ra nyertünk. Ott is az eleje nagyon sima volt, 4-0-ra vezettünk, aztán alig tudtunk nyerni, akkor látszott, lelkes, küzdős társaság, ráadásul nem véletlenül nyerte az Erste Ligát.

Minden képlékeny, mit gondol, idén lesz az új szezont megelőzően Szuperkupa-döntő?

– Vélhetően igen, de nélkülünk, ugyanis itthon nem nyertünk semmit. Mi az MK megnyerésével szereztünk volna jogot a részvételre. Én az előzőekből indulok ki, persze még változhat a lebonyolítás rendje. Reméljük, a nyárra rendeződik a helyzet, ez esetben szeptember 18-án kezdődik az EBEL, előzőleg, augusztus végén sor került az olimpiai selejtezőre Rigában. A klub számára a rajt előtt a hagyományos If. Ocskay Gábor-emléktorna jeleni az utolsó felkészülési állomást. A felkészülés menetrendje, az edzőmeccsek leszervezése, az ellenfelek keresése most van folyamatban. A felkészülést augusztus 3-án, hétfőn kezdjük.

Kicsit visszatérve a tavalyi idényhez. A legutóbbi keretből számítanak néhány játékosra a folytatásban is? Egyénileg kivel volt elégedett?

– Nem szeretnék egyénileg értékelni senkit, sajnos nem nagyon volt olyan játékos, aki folyamatosan kiemelkedőt nyújtott volna. Most érthetően a magyar játékosokra koncentrálunk, velük tárgyalunk. A külföldiek közül Campbell nálunk folytatja, ezt már bejelentettük. Haladunk a többiekkel is, rövidesen újabb légiósokat jelentünk be. Ahogy a korábbi években, ezúttal is megkeresünk mindenkit a magyar játékosok közül, legyen az itthon vagy külföldön szereplő, aki erősítést jelenthet. A legjobb magyar hokisokra gondolok.

Az osztrák bázisú liga átalakul, a névadó szponzor szerződése lejárt, távozott. Mi a következő lépés?

– Vannak érdeklődők, nem aggódom emiatt, jó esély van arra, hogy érkezik olyan vállalkozás, aki névadóként beszáll a ligába. Tavaly a Zágráb csődje miatt 11 csapatosra szűkült a bajnokság, jó ideje zajlanak a tárgyalások a szlovák Bratislava Capitals gárdájával. A szlovák szövetség elengedte őket, ha megfelelnek a feltételeknek és a liga csapatai is megszavazzák, ők is csatlakoznak a pontvadászathoz. A koronavírus gazdasági válságot is hoz magával, figyeljük az eseményeket. Az biztos, hogy kora ősszel ott leszünk a rajtnál, hogy milyen kerettel és anyagi lehetőségekkel, az kiderül. Megpróbáljuk a legjobb csapatot összeállítani. Még nincs döntés, mennyi külföldi léphet pályára egy csapatban, ez is kidolgozásra vár.