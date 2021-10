A 40. perctől játszott emberelőnyben a Vidi, mégis harcolnia kellett a pontért

Igazán élvezetes, eseménydús döntetlent vívott egymással az újonc Debreceni VSC és a Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 8. fordulójában.

Funsho Bangboye lábtörése után felépülve jól szállt be a játékba legutóbb, a Puskás Akadémia FC elleni bajnokin, így Szabics Imre Debrecenben már a kezdőcsapatban biztosított helyet a nigériai támadónak. Bamgboye lendülete is szolgálta a Loki és a Vidi összecsapásának intenzitását. Kiegyenlített játék folyt a pályán már az elejétől, s itt is, ott is adódtak lehetőségek. Nikolics fejesét hatalmas bravúrral védte Kosicky kapus, míg Kovács Dánielnek Ugrai 12 méteres lövését kellett vetődve hárítania, de már azután, hogy megfogyatkozott a Debrecen. A 40. percben Dzsudzsák Balázs megkapta második sárga lapját, s a pirosat is. A félidő utolsó momentumaként Nikolics talált kapuba, de ezt lesről tette.

Fordulás után sem változott a játék képe, ami fricska volt a fehérváriak számára, hiszen nem tudták a pályára rajzolni az emberelőnyt. Bernáth vette be a Vidi kapuját, de a VAR lest jelzett, mint ahogy a csereként beállt Kenan Kodro első labdaérintésénél is, talán csak millimétereken múlt, hogy ne vezessen a Vidi. Sérülés miatt le kellett cserélni a DVSC kapusát, de ez sem törte meg a hazaiakat, Stoipra kezezése miatt büntetőhöz jutottak, a 85. percben pedig Ugrai a hálóba helyezte a tizit, 1-0. A 89. percben újra a VAR vállalt főszerepet. Egy korábbi, Zivzivadze szenvedte rúgást vettek észre Iványiék a videoszobában, az utólag megítélt büntetőt pedig Kodro értékesítette, 1-1.

A több, mint 50 percen át emberelőnyben futballozó Mol Fehérvár FC ezzel pontot mentett. A fehérváriak nyolcadik bajnokijukon ötödször végeztek döntetlenre…

Jegyzőkönyv

OTP Bank Liga, 8. forduló:

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 1-1 (0-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4054 néző, v.: Vad II

gólszerzők: Ugrai (86., 11-esből), illetve Kodro (92., 11-esből)

sárga lap: Sós (16.), Dzsudzsák (21., 41.), Ferenczi (61.), Németh K. (90.), Soltész (95.), illetve Stopira (85.)

kiállítva: Dzsudzsák (41.)

Debreceni VSC:Kosicky (Gróf, 66.) – Bévárdi, Baráth, Deslandes, Ferenczi – Soltész, Dzsudzsák, Varga J., Sós (Korhut, 83.) – Ugrai, Bárány (Németh K., 77.)

Fehérvár:Kovács D. – Fiola, Rus, Stopira, Heister (Petrjak, 57.) – Nego, Szendrei (Zivzivadze, 81.), Makarenko, Dárdai – Bamgboye, Nikolics (Kodro, 57.)