A 18 éves Lukács Norbert egyre biztosabb pont az Alba Fehérvárban

Székesfehérvár Az utóbbi két edzőmeccsen tért vissza a pályára a júliusi, korosztályos Eb-n megsérült magasbedobó, Lukács Norbert.

A fiatal kosaras a nagyváradi korosztályos, B-divíziós Európa-bajnokságon szenvedett sérülést, részlegesen elszakadt a bokaszalagja. Az Alba felnőtt együttesének első négy edzőmeccsét kihagyta, a pénteki KTE, majd a vasárnapi, DEAC elleni meccsen már ott volt a parketten. Előbbi találkozón 15 perc alatt 4, később 21 minutum alatt 9 pontig jutott.

– Egy hete végzek teljes értékű edzésmunkát, a pályafutásom során még nem volt ilyen hosszú kihagyásom sérülés miatt. Örülök, hogy a visszatérésem óta minden a terv szerint alakul, tudom segíteni a csapatot. Július 26-án sérültem meg Nagyváradon, az első időszakban komoly fájdalmaim voltak, számítottam rá, meg a szakemberek is azt prognosztizálták, hogy 4-5 hetet kell kihagynom. Már nem érzek fájdalmat – mondta Lukács Norbert.

A felnőtt nemzeti együttes keretébe tavaly nyáron és kora­ősszel is meghívott sportoló meggyőződése, hogy teljesen más lesz az új szezon, mint a tavalyi volt.

– Tavaly a nemzetközi kupában is szerepeltünk, két fronton kellett helytállnunk, most csak a hazai bajnokságra kell koncentrálnunk. Hetente egyszer lépünk pályára, az eddigi edzőmeccsek feltétlenül optimizmussal töltenek el. Úgy gondolom, nagyon jó csapatunk lesz, szerintem nagy dolgokra leszünk képesek. Az feltétlenül jó jel, hogy a hat edzőmeccsünket magabiztosan nyertük, ám az eredményekből messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni. Az optimizmusomat a csapat hangulata és a munkamorál táplálja, sokkal jobb a közösség, mint korábban. A légiósok kiválasztása jól sikerült, külföldi játékosaink egyénileg jobbak, mint a tavalyiak voltak, csapatként is jobban funkcionálunk. Úgy gondolom, a négy között a helyünk, ami komoly előrelépés lenne a tavalyihoz képest. Ami számomra nagyon fontos, az edző bízik bennem, nemcsak nekem ad lehetőséget a bizonyításra, hanem a többi fiatalnak is. Remélem, a bajnokikon is sok időt tölthetek a parketten. Ha jól megy a játék, biztosan újra meghívnak a felnőtt válogatott keretébe. Tavaly egy edzőmeccsen játszottam, remélem, tétmeccseken is bizonyíthatok. Azzal tisztában vagyok, hogy az Albában a honi pontvadászaton kevesebbet játszom, mint az edzőmeccseken, a legutóbbi húsz percem annak is köszönhető, hogy Markovic a hátát, Cupkovic pedig a combját fájlalta, ezért nem léptek pályára.