A 10. helyen telel az újonc Bicske csapata

Sikeres őszi szezont tudhat maga mögött a labdarúgó Megyei I. osztályból idén tavasszal NB III-ba feljutó Bicskei TC gárdája, miután a 10. helyen ötpontnyi távolságra kerültek a kieső zónától.

Nem fogyott el a bicskei sárga-kékek lendülete a tavaszi feljutást követően, az osztálykülönbséget sikeresen leküzdve szorgosan gyűjtögetik a pontokat az NB III. Nyugat csoportjában. Az újonc egyesület eddigi teljesítményét Dragan Vukmir, az együttes vezetőedzője értékelte.

Újoncként a legjobb helyen állnak csoportjukban a Fejér megyei együttesek közül. Eddig minden az elképzelések szerint alakult?

– Megmondom őszintén, már az elejétől kezdve bíztam ebben a csapatban, a nehezén pedig már túl vagyunk. A mérkőzések túlnyomó többségében elégedett voltam a játékosok hozzáállásával, még úgyis, hogy a rutintalanságunkból kifolyólag a 10. forduló környékén kisebb hullámvölgybe kerültünk. Jó úton járunk, és ez a legfontosabb.

A mögöttük álló együttesek ellen sikerült pontokat szerezni, míg a vereségek inkább az élcsapatoktól érkeztek.

– Mindenkinek partnerei tudtunk lenni, nem voltak lefutott mérkőzések ellenünk. Mi sem számítások alapján játszottunk, bárki volt az ellenfél, ugyanazzal a lendülettel vágtunk neki a találkozónak, mindig a győzelem volt a célunk. Egy-két mérkőzés sikerült kicsit gyengébben, ugyanakkor kevés szerencsével még ennél is jobb helyen tudtuk volna zárni az őszi fordulókat.

A gólkülönbség nagyjából megfelel a helyezésnek, védelmen, támadósoron terveznek erősítést az átigazolási időszak során?

– A kapott gólok számával (22 darab, 17 mérkőzésen – a szerk.) nem vagyok megelégedve, soknak tartom, az elkerülhető gólok közül pedig több egyéni hibából született. Ezenkívül az előrejátékon is javítani szeretnénk, hiszen most is volt öt egymást követő forduló, amikor nem tudtunk gólt szerezni. Két-három erősítés várható a tél folyamán.

A kiváló helyezés fényében változtak a kitűzött célok?

– Az elsődleges feladat továbbra is a biztos bennmaradás, de a csapat hozzáállásával és további jó teljesítményével jóval előrébb végezhetünk majd a bajnokság végére – zárt a bicskei szakvezető.