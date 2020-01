71 gól, Kohász-fiaskó

Drámai csatában szenvedett egygólos vereséget a Dunaújvárosi Kohász KA együttese a Váctól a K&H Női Kézilabda Liga 13. fordulójában.

Dunaújvárosi Kohász KA–Váci NKSE 35-36 (15-17)

Szekszárd, 500 néző. V: Horváth P., Marton

DKKA: Csapó Kyra – GROSCH 7, Ferenczy 3, Molnár B. 2, Nick 1, TRISCSUK 10 (5), Kazai 1. Csere: Stojak (kapus), Csavlovics, Bouti, Szekerczés 2, SZALAI B. 7, Sirián 2. Edző: György László

Vác: Arenhart – DIÓSZEGI 4 (1), HÁMORI 5, LAKATOS R. 5, Helembai F. 2, KÁCSOR 11 (2), Radoszavljevics 2. Csere: Bukovszky (kapus), Kuczora 5 (4), Mészáros R. 1, Szondi, Szabó K. 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása: 6. perc: 4-4. 10. p.: 4-7. 18. p.: 11-10. 27. p.: 14-15. 35. p.: 19-18. 41. p.: 25-22. 48. p.: 27-29. 58. p.: 34-35

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 7/6

„Négypontos” randevú volt a Dunaújváros és a Vác csatája, hiszen a Dunakanyar-beli alakulat mindössze jobb gólkülönbségével előzte meg a DKKA-t az NB I tabelláján.

A mérkőzés eleji gólváltás után a vendégek elléptek három góllal (4-7), azonban előnyük gyorsan elfogyott, a játékrész közepén már a Kohásznál volt az előny, 11-10. A szünetig tovább szórták a gólokat a csapatok, s az adok-kapokból a Vác kovácsolt kétgólos fórt.

Fordulás után a Dunaújváros kézilabdázott nagyobb elánnal, Grosch Vivient többször is jó ütemben találták meg Szekerczés Lucáék a szélen, míg Triscsuk Krisztina átlövéseivel és betöréseivel nem tudtak mit kezdeni a váciak, a 41. percben már három góllal vezetett György László csapata, 25-22. A Fejér megyeiek trénere elégedett lehetett a támadójátékkal, azonban a védekezés nem állt össze igazán, így a Kohász gólgyára nem kompenzálta a hátul vétett hibákat. Triscsuk a heteseket is biztos kézzel dobta, azonban a Vác szezonbeli legeredményesebb játékosa, az NB I góllövőlistáját is vezető, junior világ- és Európa-bajnok Kácsor Gréta vezérletével egy 3-0-ás sorozattal fordítottak a vendégek a hajrá előtt. Ezt követően a DKKA csak rohant az eredmény után, a legvégén Kazai csak minimálisra tudta csökkenteni a különbséget, 35-36.

A dunaújvárosiak 2010 októbere után szenvedtek vereséget a Vác ellen hazai pályán, igaz, Szekszárdon ezidáig még egyszer sem látta vendégül a Pest megyei együttest.