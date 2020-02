4-1-re győzött a MOL Fehérvár FC a ZTE ellen

A MOL Fehérvár FC a mesterhármast szerző ukrán Ivan Petrjak vezérletével 4-1-re legyőzte vendégét, a második félidő nagy részét emberhátrányban játszó Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában.

MOL Fehérvár FC – ZTE FC 4-1 (1-0)

MOL Aréna, 2395 néző. Jv.: Pillók (Szalai, Georgiu).

Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Musliu, Stopira, Hangya – Pátkai (Nikolov, 78.), Houri – Bamboye (Szabó L, , Kovács I. (Nyári, 63.), Petrjak – Nikolics. Vezetőedző: Joan Carrillo.

ZTE FC: Demjén – Bolla (Ikoba, 58.), Szépe, Lesjak, Katanec – Katelaris – Stieber (Ostrek, 58.), Mitrovic, Bedi, Bőle (Barczi, 75.) – Radó. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Stopira (5.), Petrjak (49., 57., 62.), illetve (Radó (85. – 11-esből).

Sárga lap: Bamboye (61.), illetve Mitrovic (63.), Katanec (76.).

Túl nagy meglepetést egyik csapat összeállítása sem okozott, de persze a két szakvezető azért „keverte” a lapokat, így akadtak hiányzók mindkét együttesben, akik korábban többet szerepeltek. A ZTE FC-nél most nem kapott helyet a kezdőben Eduvie Ikoba, a fehérváriaknál viszont ott volt a kezdőben az MLS-ből visszatért Nemanja Nikolics, aki a múlt heti, FTC elleni rangadón még csereként lépett pályára.

A találkozó elején a Fehérvár FC azonnal egyértelműsítette szándékát, hiszen egyből kézbe vette az irányítást. Mindez az 5. percben gólt eredményezett, amikor egy jobb oldali szöglet után Bedit és Szépét túlugorva, Stopira az ötösről fejelt a kapuba, 1-0. Demjén kilépett, de úgy tűnt nem elég határozottan, így már nem ért oda a fejelő fehérvári védőhöz. A 8. percben Nikolics lövését tolta a léc fölé a zalai kapus. Jobban kezdett a házigazda, ehhez kétség sem férhetett, a ZTE FC-nek csak egy-egy megindulása volt az első negyedórában, az egyik ilyen végén Bőle lövését ütötte ki Kovácsik kapus. Később is keményen letámadott a Fehérvár FC, ami láthatóan nem ízlett az egerszegieknek, akik lehettek volna határozottabbak is. Jobbára a zalai térfélen zajlott a játék, és továbbra is csak egy-egy megindulással jelezte a zalai csapat, hogy nem tesz le gólszerzésről. A 26. percben Petrjak 17 méterről lőtt, Demjén keze mellett elsuhant a labda (de lehet, hogy bele is ért), mindenesetre a bal kapufa mentett, és a ZTE FC szerencséjére a kipattanóra senki nem ért oda a hazaiak közül. Az egerszegiek nem tudtak kibontakozni, hiszen nem hagyott sok lehetőséget a házigazda a támadás-szövésre, így a múlt héten az Újpest ellen duplázó Radóhoz gyakorlatilag nem jutott el a labda, aki legelöl helyezkedett a zalaiak csapatában. A félidő hajrájában lett valamelyest aktívabb támadásban a ZTE FC, ekkor akadt, amikor jó passzokkal tudott eljutni az ellenfél tizenhatosáig, de igazából veszélyt ekkor sem teremtett a Fehérvár kapuja előtt. A 43. percben viszont Bedi remek passzal hozta helyzetbe Radót, aki kilépett és 14 méterről centikkel lőtt a bal alsó sarok mellé. Ez viszont már lehetőség volt, de összességében az első félidő a hazaiaké volt úgy játékban, mint az eredményben is.

A második félidőt is gyors góllal kezdte a MOL Fehérvár FC, de fontosak voltak az előzményke is. A 48. percben egy hazagurított labdát Demjén passzolta ki rosszul, amit Petrjak csípett el, aki mellett Szépe futott, egymásba kapaszkodtak, Petrjak elesett és következhetett a büntető. Szépét ki is állította játékvezető, ám Nikolics lövésért kiütötte Demjén, aki jóvá tette ezzel korábbi hibáját. Ám nem sokáig.

A labda játékban maradt, és 49. percben Petrjak futott le az alapvonalig, balról, éles szögből öt méterről Demján lábai között gurított a kapuba, 2-0. Onnan már nem kellett volna gólt kapni. A ZTE FC szempontjából ez már nem nézett ki valami jól, tíz emberrel meg pláne. És nem volt vége. Az 57. percben megint eladta a labdát a ZTE FC, Houri passza után Petrjak tört be a 16-oson belülre, szépen megnézte hova lőhet és az ötös jobb oldali sarkától helyezett a hosszú sarokba, 3-0. A ZTE játéka teljesen szétesett, Márton Gábor kettős cserét hajtott végre, de jöttek a hibák egymás után. A 62. percben Kovács szerzett labdát, jobbról laposan középre gurított, Petrjak pedig 6 méterről a kapuba pörgetett, 4-0. Ivan Petrjak nagy meccse volt ez, az egerszegieknél pedig sorakoztak a gyenge teljesítmények. Az egerszegiek önbizalom nélkül játszottak, ami azért meglepő, hiszen ezen a meccsen semmi veszítenivalójuk nem volt egy lényegesen erősebb csapat otthonában. Talán az volt a zalaiak szerencséje, hogy a Fehérvár FC mintha vissza is vett volna, lehetőséget kaptak fiatal játékosaik is. A ZTE erőtlenül futballozott és szeretett volna elkerülni egy még nagyobb verést. A 84. percben aztán szépített a zalai csapat. Egy jobbról érkező labdát a kapu előtt Radó vett át, egyet tolt rajta, de Musliu megrúgta. A megítélt 11-est Radó félmagasan lőtte a kapuba, 4-1. Ez így már szebben nézett ki, de a látottak alapján ennél nagyobb volt a különbség a két csapat teljesítménye között.

A Fehérvár FC a remeklő Ivan Petrjak vezérletével biztosan győzött, a ZTE FC pedig ha el akarja érni a célját, vagyis a bent maradás kiharcolását, akkor a szombatinál sokkal határozottabb és jobb teljesítményre lesz szüksége. Még akkor is, ha most egy lényegesen erősebb csapat volt az ellenfele, amely tulajdonképpen érvényesítette a papírformát.