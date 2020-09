250 km-es váltófutás Beethoven emlékére

Nagyszabású futóversenyt szervez október 10-én a Havasi Gyopár Futó Egyesület a világhírű zeneszerző, Ludwig van Beethoven jubileumi, 250. születésnapja alkalmából. Az esemény fővédnöke nem más, mint Bérces Edit kétszeres világ- és Európa-bajnok ultrafutó.

Martonvásárt a „Beethoven-kultusz” hazai fellegváraként szokták emlegetni, ami nem is csoda. Az elmúlt harminc évben sokat tett a város annak érdekében, hogy a településre látogató érdeklődők az országhatáron innen és túl minél jobban megismerjék Beethoven hazánkhoz és azon belül is Martonvásárhoz fűződő kapcsolatait. Szinte minden a zeneszerző köré épül, és nincs ez másként ezen a jeles évfordulón sem. A múzeumok, a koncertek és a különböző kulturális programok mellett a mozgás kedvelőit is igyekeznek belevonni a jeles ünnepbe.

Az esemény főszervezőjével, Fehér Lászlóval beszélgettünk, akinek a neve ismerősen csenghet, ugyanis egyesületével még nyáron egy nagyszabású futóversenyt szervezett a 100 éve aláírt trianoni békediktátum emlékére. Martonvásári lakosként ismét fontosnak érezte, hogy maga is hozzátegye a részét a világhírű zeneszerző születésnapjához.

– Az ötlet Bérces Edittől, világ- és Európa-bajnok ultramaratoni futótól származik, aki maga is nagyon szereti Beethovent. Az ő ötlete volt a Beethoven 250 km-es verseny megrendezése, én csak megvalósítom. Editet egy tragikus eseménnyel, a Veronai autóbusz-balesettel kapcsolatban ismertem meg, innen ered a jó viszony, ami mára barátsággá szövődött. Ő azóta is aktív részese a Havasi Gyopár Futó Egyesület életének. Úgy is fogalmazhatnék, Edit a Havasi Gyopár lelke és támogatója.

A cél, hogy legalább 250 kilométert lefussanak a a Horváth Ottó Sportközpont körül, de ahogy Fehér László fogalmazott, az sem baj, ha sokkal több lesz belőle, miközben Ludwig van Beethoven darabjai szólnak.

– Nemcsak a lábukat fogják szedni az érdeklődök, hanem zenét is hallgatnak majd, méghozzá élőben! Barnabás Vissi zongoraművész és ultrafutó Beethoven híres cisz-moll „Holdfény” szonátáját (OP. 27/2.) fogja eljátszani. Szeretnénk, hogy ez a nap a híres zeneszerző születésnapja mellett a futás, a mozgás ünnepe is legyen! Minden induló, legyen szó kicsikről vagy nagyokról, egy kitűzőt kap emlékül, rajta Beethoven arcképével, Beethoven 250 és Havasi Gyopár felirattal. Várunk mindenkit szeretettel október 10-én, szombaton! Előregisztráló nincs, ahogy részvételi díj sem. Start reggel 9 órától!