17 éves lányokkal repült az NB I-be a MÁV Előre

A MÁV Előre női röplabdázói a teljes felnőtt magyar mezőnyben egyetlen veretlen csapatként végeztek, és feljutottak az NB I-be. Igaz, ehhez kellett Fésüs Irén, aki sokadszorra is csapatot épített.

– Keveset változott a mezőny tavaly óta, ezért számítottam rá, hogy viszonylag könnyedén fogunk nyerni – mondta Fésüs Irén, a MÁV Előre vezetőedzője.

Több gárdával is ért el komoly sikereket, de ez a csapat annyiban mégis egyedi, hogy nem volt a játékosok között egy olyan rutinos röplabdázó sem, mint anno Fellegvári Teodóra, aki terelgette a fiatalokat.

– Kevesen tudják, de volt. Szelle Dóra, bár ő nem játszott annyit, és olyan magas szinten, mint Fellegvári, viszont pontosan azzal a szándékkal hoztam ide, hogy segítsen.

Hogyan lehetett a lányokat végig tűzben tartani?

– Akadtak is ilyen jellegű gondjaim, egyrészt abban, hogy meggátoljam, nehogy elbizakodottá váljanak, valamint külön problémát jelentett, hogyan tudom őket motiválni. Aki azonban engem ismer, tudja, hogy én nem az a típus vagyok, aki csak ezt hagyja. Ezért aztán sokszor kellett olyan fegyelmi eszközökhöz nyúlnom, ami a reper­toáromban benne van. Készültem rá, hogy lesz ilyen, figyeltem arra, hogy szinten tudjam tartani a figyelmüket. A motivációt úgy tudtuk elérni, hogy mi rendszeresen jártunk az NB I-es Budaörshöz és Balatonfüredhez, így a lányok érezték és tudták, hol a helyük.

Az osztályozón bizonyíthattak a pécsi PTE-PEAC és a debreceni DSC ellen. Tényleg minden klappolt?

– Nehéz lenne erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy ne tűnjek nagyképűnek. Arra készültünk Nagy Róbert kollégámmal, hogy megnézzük a két régió csapatait, de ez nem jött össze. Természetesen az eredményei­ket figyeltük, tisztában voltunk azzal, hogy nem veretlen csapatokkal fogunk találkozni. Ez azt is jelenthette, hogy az a régió erősebb, de azt is, hogy jobbak vagyunk, mint ők. Hála istennek az utóbbi jött be! Úgy készültünk, hogy minden körülmények között nyernünk kell, és ilyen motiváltsággal álltunk ki.

A lányok ereiben, akikkel már tíz éve dolgozik együtt, Fésüs-vér folyik?

– Azt hiszem, igen, mert aki nem ilyen, az nem nagyon marad meg a csapatnál. Rengeteg lemondással jár, nagyon nehéz úgy csinálni, hogy a tanulás és a családi élet is rendben legyen. Ez bizony életformaváltást jelent, és én ebben nagyon szigorú vagyok, ezt mindenki tudja! Ha én félreteszem a programjaimat, akkor elvárom ezt a csapat tagjaitól is, akik ezt tudomásul vették.

Mire lehet képes ez a garnitúra a magasabb osztályban?

– A Budaörs és a Balatonfüred ellen nem játszottunk alárendelt szerepet, ezért a célkitűzés jövőre, hogy ne a kiesés ellen küzdjünk, hanem a középmezőnyben végezzünk. Nem lesz könnyű, mert kevesen vagyunk, és nincs posztonként két azonos szintű játékosom. Még.

Várható változás a keretben?

– Szelle Dóra abbahagyta játékot, vannak jelentkezők, de a csapat magja együtt marad. Augusztus második hetében kezdjük a munkát, egyhetes itthoni alapozás után Zentára megyünk, ahol nyolc napot leszünk, majd utána itthon folytatjuk a felkészülést.