13. alkalommal találkozik a Vidi FC és a Puskás

Nem lesz tét nélküli az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 30. fordulójának megyei rangadója. A MOL Vidi FC ugyan már nagy valószínűséggel lemondhat a bajnoki aranyról, azonban a Puskás Akadémia FC együttesének menekülnie kell a kiesés elől.

Bizonyára az élvonal mindkét Fejér megyei csapatában vannak olyan játékosok, akik babonásak. De az is valószínű, hogy nem éppen a 13-as, bűvös számra fogják majd, ha vesztesen bandukolnak le a MOL Aréna Sóstó gyepéről a szombaton, 17 órakor kezdődő összecsapás után. A MOL Vidi FC és a Puskás Akadémia FC ugyanis tizenharmadszor méri össze erejét az NB I-ben. Az idei bajnoki aranyról minden bizonnyal már lemondó, azonban a Magyar Kupa döntőjében a Honvéddal találkozó fehérváriak az eddigi 12 Vidi-Puskás során hétszer nyertek, három döntetlen mellett pedig kettő Puskás-siker született.

Ráadásul mindkettő a most futó bajnokságban, így a Puskás döntő szerepet vállalt abban, hogy meggátolja a piros-kékeket történetük negyedik aranyszerzésében.

– Természetesen csalódottak vagyunk amiatt, hogy néhány fordulóval a bajnokság vége előtt már nincs reális esélyünk arra, hogy megvédjük a bajnoki címünket. Sajnos szezon közben értékes pontokat vesztettünk olyan csapatok ellen, ahol a papírforma szerint nekünk kellett volna nyerni – fogalmazott a Vidi francia–magyar szélsője, Nego Loic. – Ilyen csapat például a Puskás is, akik ellen két meccsen egy pontot sem sikerült szereznünk. Van tehát bőven törleszteni valónk velük szemben, úgyhogy már csak emiatt is roppant motiváltan készülünk a szombat délutáni meccsre. Annak azonban nagyon örülök, hogy bejutottunk a kupadöntőbe, és ha sikerülne elhódítanunk a Magyar Kupát egy hónap múlva, akkor mindent figyelembe véve elégedett lennék ezzel a szezonnal.

Nego Loic egyébiránt a legfoglalkoztatottabb labdarúgó a magyar élvonalban. A Vidi – nemzetközi szereplése miatt – 13 mérkőzéssel többet játszott riválisainál, s nyolc játékos is átlépte a 3000 játékperces határt a szezonban, amit például a Fradi kapusa, Dibusz Dénes csak a hétvégén teljesíthet. A Vidi szélsője, Nego már közel 4400 percnél jár.

– Köszönetet kell mondanom a Vidi orvosi stábjának, akik egész évben rengeteget dolgoztak azért, hogy bírjam fizikálisan a terhelést. A sérülések elkerültek, és minden meccsre sikerült száz százalékos állapotban kifutnom a pályára, ez pedig nélkülük nem lett volna lehetséges – mondta Nego, aki utoljára 2017 októberében volt győztes fehérvári csapat tagja a Puskás ellen. Akkor 2-0-ra nyert a Vidi az Új Hidegkúti Stadionban, azóta azonban egy döntetlen és a már említett két felcsúti diadal (2-1, 3-0) övezte a két gárda közös útját.

– 90 percig nyomás alatt tartottuk őket, s erre nem voltak felkészülve – tekintett vissza Szolnoki Roland, a Puskás csapatkapitánya a legutóbbi, 3-0-s felcsúti sikerrel zárult bajnokira. – Bemutattuk, hogy tudunk egy meccsen három gólt lőni, de nem valószínű, hogy most is hármat vágunk. Fontos, hogy ne kapjunk gólt, abban azonban biztos vagyok, hogy egyszer legalább betalálunk. Nagyon jó támadóink vannak, akikben mindig benne van a gól. A kemény munka mellé most már talán szerencse is párosul. Ismerem a Vidit, ugyanúgy fognak harcolni ellenünk, mintha még mindig versenyben lennének a bajnoki címért.