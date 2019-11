Tomori Zsuzsanna szerint rendkívül fontos lesz a stabilitás

A csapatra hét nap alatt öt meccs vár a csoportkörben.

Tomori Zsuzsanna szerint a magyar női kézilabda-válogatott számára rendkívül fontos lesz a stabilitás a szombaton kezdődő, Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

„Lehetséges, hogy hullámzó lesz a teljesítményünk, de nagyon fontos, hogy ne essünk szét. Ne forduljon elő, hogy nyerünk négy góllal, aztán kikapunk hússzal, hanem mindig próbáljunk tartani egy szintet. Nagyon hosszú sorozat vár ránk, és remélem, végig lesz stabilitása a csapatnak” – nyilatkozta a Siófok KC átlövője.

Szombaton Kazahsztán, vasárnap Spanyolország, kedden Montenegró, szerdán Szenegál, pénteken pedig Románia lesz az ellenfél.

A középdöntőbe az első három helyezett jut.

A magyar válogatott még soha nem játszott hivatalos mérkőzést Kazahsztánnal, egy nem hivatalos találkozó azonban volt már: 2008-ban a pekingi olimpia előtt 30-26-ra a kazahok nyerték a kínai fővárosban rendezett edzőmeccset. Hajdu János szövetségi kapitány a lemondását fontolgatta a kudarc miatt, de végül maradt a posztján, és a negyedik helyig vezette csapatát az ötkarikás játékokon. Tomori Zsuzsanna már akkor is tagja volt a keretnek.

„Egy emlékem van róluk, és az bizony nem olyan jó, de ez most éles mérkőzés lesz, nem felkészülési meccs, úgyhogy remélem, jobban fogunk kezdeni. Bízom benne, hogy ha nyögvenyelősen is, de ezt a két pontot be tudjuk húzni az elején, és az első stresszt, az első idegeskedést mindenki levetkőzi” – magyarázta a 160-szoros válogatott játékos.

Hozzátette,

nagyon várják, hogy végre elkezdődjön, amiért jöttek, de megterhelő sorozat előtt állnak, hiszen szinte minden nap lesz rajtuk kisebb-nagyobb nyomás, és folyamatosan készülniük kell.

Tomori bízik benne, hogy pozitív élményeket gyűjtenek a meccsek során, ami önbizalmat és higgadtságot eredményez majd.

Megítélése szerint a védekezésük egészen stabil, hiszen 25 gólt kapni egy meccsen a mai kézilabdában már nem vészes dolog. Az egy győzelemmel és két vereséggel zárult szöuli tornán megmutatkoztak a hibák, például az, hogy a támadójátékon még javítaniuk kell.

„Úgy éreztem, egy-egyben nem tudtunk annyira érvényesülni, ám ha minden összeáll, és gyors gólokat is tudunk lőni, nagyon nagy eséllyel indulhatunk” – vélekedett.

A tapasztalt Tomori szerint a jó védekezés és a jó kapusteljesítmény mellett fontos, hogy támadásban minden mérkőzésen legyen két-három olyan fiatal játékos, aki kiemelkedőt tud nyújtani.

Az átlövő Montenegrót tartja a csoport legerősebb tagjának, utána következnek a románok és a spanyolok.

„Nagyon remélem, hogy mi is be tudunk férkőzni közéjük. Nagyon szeretném, hogy minél jobb helyen végezzünk a csoportban. Ha másodikként tovább tudnánk menni a középdöntőbe, akkor nagyon jó lehetőségünk lenne, hogy a legjobb hat közé kerüljünk, sőt akár elődöntősök legyünk, hiszen titkon mindenki azért utazik, hogy érmes legyen” – nyilatkozta.

Meglátása szerint a C csoportban az európai csapatok között apróságok fognak dönteni, egy-két gól, illetve az összpontosítás.

A Magyarország-Kazahsztán világbajnoki csoportmeccs szombaton – magyar idő szerint – délelőtt 10 órakor kezdődik Jacusiróban.

Forrás: MTI

Borítókép: Tomori Zsuzsanna (k) az Ausztria – Magyarország női kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzésen az ausztriai Grazban 2019. június 2-án.