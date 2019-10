Több ezren, köztük olimpikonok sora futott Kolonics György emlékére

Csaknem háromezer résztvevője volt a Kolonics György Emlékfutásnak, illetve a hozzá kapcsolódó sárkányhajós futamnak.

A szervezők közlése szerint 2986 sportolni vágyó kapcsolódott be a szerdai rendezvénybe, amellyel a 2008-ban tragikusan hirtelen elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenusra emlékeztek. A tisztelgők között olimpiai, világ- és Európa-bajnokok is voltak, többek között a vízilabdázó Kiss Gergely, a kajakos Storcz Botond, valamint a kenus Csabai Edvin és Kozmann György.

Kolonics György közvetlenül a 2008-as, pekingi ötkarikás játékok előtt hunyt el váratlanul edzés közben, mindössze 36 évesen.

Összefoglalójukban a szervezők emlékeztettek rá, hogy sportolóként és emberként egyaránt sokak példaképe volt, ennek is köszönhető, hogy az emlékére rendezett futáson az amatőr sportolók mellett a magyar kajak-kenu sport legjobbjai is rendre elindulnak. „Koló” maga is rendszeresen futott a Bécs-Budapest ultramaratonon, amelynek mezőnye október 23-án, a forradalom napján érkezett célba – ezért ez az emlékfutás napja.

Az Ötpróba főszervezésében és a Kolonics György Alapítvány közreműködésével valósult meg a Népszigeten az évről évre több ezer embert megmozgató emlékfutás, amely a sárkányhajós futam mellett vízisportág-választóval is kiegészült. Ez utóbbin – amelyre először került sor – bemutatkozott a kajak, a kenu, a sup, a sárkányhajó, a szlalomkajak és az evezés.

A távokat teljesítő összes induló egyedi befutóéremmel, valamint Ötpróba-pontokkal gazdagodott. A pontokat a rendszeresen sportoló ötpróbázók értékes sportfelszerelésekre válthatják be, a legtöbb pontot összegyűjtők közül pedig 24-en a tokiói ötkarikás játékokon személyesen szurkolhatnak majd a magyar olimpikonoknak.