Százszázalékos maradt a Szolnok

Továbbra is százszázalékos a férfi vízilabda BENU Magyar Kupában a Szolnok: a 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben is győztes Tisza-parti együttes a második forduló pénteki játéknapján előbb a rendező Szentes, majd az Eger csapatát is legyőzte.

A két találkozó közül utóbbi volt a szorosabb, a hevesiek ugyan megnyerték a nyitónegyedet, de a Szolnok az UVSE-től igazolt 19 éves Konarik Ákos vezérletével – a fiatal játékos öt lövésből négy gólt szerzett – fordított és összességében magabiztosan diadalmaskodott. A sorozat múlt heti első körében megszerzett pontjaikat magukkal hozták a csapatok, amelyek a mostani hétvégén újabb négy négyes csoportban – kék, fehér, piros és zöld – küzdenek. Ezekbe a kvartettekbe az első körből egy első, egy második, egy harmadik és egy negyedik helyezett került. A harmadik forduló csoportbesorolása szintén az előző fázis eredményei alapján történik: az I csoportban a „színes" csoportok 1-2. helyezettjei, míg a II-esben a 3-4. helyezettek szerepelnek majd. Ebben a szakaszban azok a csapatok már nem találkoznak egymással, amelyek korábban összecsaptak. A negyedik forduló augusztus közepén az egész torna utolsó szakasza, amelyben a csapatok az I. és II. csoportban elért helyezéseik alapján helyosztó mérkőzéseket játszanak. A Magyar Kupa győztese indulhat az Eurokupa 2021/22-es kiírásában. BENU Férfi Magyar Kupa, 2. forduló:

Fehér csoport (Szentes):

Szolnoki Dózsa – Metalcom-Szentes 17-5 (4-1, 4-1, 5-2, 4-1)

Eger-KSI SE 22-12 (7-5, 4-2, 5-3, 6-2)

Metalcom-Szentes – KSI SE 11-8 (3-2, 1-1, 4-3, 3-2)

Szolnoki Dózsa-Eger 15-9 (1-3, 4-0, 4-3, 6-3) Forrás: MTI