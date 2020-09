Stratégiai együttműködést kötött a MOB és a Szerencsejáték Zrt.

A nemzeti lottótársaság 2021 végéig támogatja a magyar olimpiai csapatot, és a szponzorációs hozzájárulás nemcsak a nyári, hanem a téli ötkarikás játékokra, valamint a téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra való felkészülésre is kiterjed.

Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója elárulta, 70 millió forinttal támogatják a MOB-ot. „A Szerencsejáték Zrt. nemzeti vállalat, amely haszonra törekszik, de a felelősségvállalásban is jelentős szeletet hasít ki” – mondta a cégvezető, aki emlékeztetett arra, hogy tavaly a Magyar Paralimpiai Bizottsággal is szerződést kötöttek, illetve a cég első terméke, a totó 1947-ben éppen azért jött létre, hogy a magyar olimpiai csapat felkészülését segítse.

„Lesz olimpia. Szeretnék mindenkit megnyugtatni”

– jelentette ki Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke. „Legyen szó a NOB-ról, a rendező Japánról, vagy a sportélet képviselőiről, minden egyes szereplő kommunikációja egyértelmű. De szűk, zártkörű beszélgetésekben sem merül fel még említés szintjén sem a törlés”.

A sportvezető kifejtette, a sportfogadást is megviselte a világjárvány, így különösen nagyra értékelik a támogatást, amelynek reményei szerint lesz folytatása.

A sajtóeseményen megjelent két világklasszis sportoló közül az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Csipes Tamara többek között arról beszélt, hogy a végén számára már megkönnyebbülés volt a tokiói olimpia 2021-re halasztása.

„Nehezebb lett volna így megfelelően felkészülni, minthogy egy évvel tovább tart. Nekem nem volt akkora csapás, örülök, hogy egyáltalán meg lesz tartva. A fizikális felkészülés nem jelent akkora gondot, szülés után is visszajöttem, a mentális része a nehezebb” – mondta a 31 éves kajakos, aki nem titkolta, több számban, konkrétan 500 méteren egyesben, párosban és négyesben is indulni szeretne, mert úgy érzi, most érhet fel pályafutása csúcsára. „Nekem ez lesz az olimpia, legalább egy aranyat szeretnék”.

Elárulta, gyermeke születése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Rio után folytassa, pedig ott négyesben megnyerte első ötkarikás aranyát. Elmondása szerint egyrészt szeretne példát mutatni gyermekének, másrészt számára plusz motivációt jelent, hogy családanyaként megvalósítsa álmait.

Milák Kristóf világ- és Európa-bajnok úszó arról számolt be, hogy már elkezdte felkészülését a tokiói játékokra, amelyen úgy szeretne odaállni a rajtkőre, hogy mindent megtett a sikeres szereplésért.

„Legalább egy aranyat szeretnék, amit kötelezőnek és elvártnak tekintenek, de szeretném bővíteni a repertoáromat, hogy ne egyszámos úszó legyek”

– mondta a 200 méter pillangó világcsúcstartója.

Borítókép: Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke, Csipes Tamara olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozó, Milák Kristóf világ- és Európa-bajnok úszó és Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója (b-j) a sajtótájékoztatón

Forrás: MTI