Nehéz feladat előtt a női válogatott

A középdöntőbe jutás sem ígérkezik könnyű feladatnak a magyar női kézilabda-válogatott számára a csütörtökön kezdődő franciaországi Európa-bajnokságon.

A csapat múlt héten a norvégiai Möbelringen Kupán készült a kontinenstornára, és csütörtökön az Európa-bajnok Norvégiától 25-19-re, szombaton a világbajnok Franciaországtól 19-18-ra, vasárnap Dániától pedig 23-16-ra kapott ki.

Az eredményeknél is aggasztóbb volt a mutatott játék, mivel egy-egy jobb időszakot kivéve a támadó- és a védőmunka sem volt kellően gyors és hatékony, számos alkalommal labdaeladások, rossz passzok nehezítették a válogatott dolgát, ami az összeszokottság hiányára utal.

Kim Rasmussen szövetségi kapitány – aki mindezek ellenére elégedett volt a látottakkal – az Európa-bajnokságon Hornyák Dóra, Szöllősi-Zácsik Szandra, Szucsánszki Zita és Szekeres Klára játékára családalapítás, Kisfaludy Anett, Tomori Zsuzsanna és Klivinyi Kinga szereplésére sérülés miatt nem számíthat, Bódi Bernadett pedig ideiglenesen lemondta a válogatottságot.

A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC a kapus Kiss Éva személyében csupán egy játékossal képviselteti magát a magyar keretben, a másik Bajnokok Ligája-résztvevő magyar együttes, a Ferencváros kézilabdázói pedig rendkívül fáradtnak tűnnek a hosszú, megterhelő esztendő végén. A többi magyar csapatból érkezettek jóval kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, ami az edzőmeccseken is megmutatkozott.

A Möbelringen Kupa egyik pozitívuma a kapusok kiegyensúlyozott teljesítménye, a másik pedig Planéta Szimonetta játéka volt. A magyar keret egyetlen légiósa – a francia Chambray Touraine jobbátlövője – védekezésben remekül megoldotta a feladatát, amikor támadnia kellett, akkor is feltalálta magát, a hétmétereseket pedig magabiztosan értékesítette.

Szintén bizakodásra adhat okot, hogy a magyarok védekezése a belső posztokon jól működött, ha volt idő visszarendeződni, ezért az ellenfelek minden bizonnyal minél gyorsabb játékra, lerohanásokra törekszenek majd, és gyakran fognak a széleken támadni.

Ha nem lenne ennyire tartalékos a csapat, illetve jobb formában játszana, túlszárnyalhatná az elmúlt évek gyengébb eredményeit, ugyanis az ellenfelek egy része is problémákkal küszködik.

Csoportmeccsek

A C csoportban, Montbéliard-ban az első meccset szombaton Hollandiával játsszák a magyarok. Az előző Európa-bajnokság ezüstérmesével a mostani torna selejtezősorozatában kétszer is találkozott a válogatott idén márciusban. Győrben és Eindhovenben is egygólos vendégsiker született, ráadásul azóta a Győr beállója, Yvette Broch bejelentette, hogy szünetelteti a pályafutását, a Ferencváros beállója, Danick Snelder sérült, a győriek irányítója, Nycke Groot, valamint az FTC-től a német Bietigheimhez távozott Laura van der Heijden nincs olyan jó formában, mint tavasszal, Maura Visser pedig személyes okok miatt hiányzik majd a tornáról.

A hollandok mindössze egy edzőmeccset játszottak, amelyen 32-29-re legyőzték Angolát.

Hétfőn Horvátország következik, amely legnagyobb sztárja, Andera Kobetic nélkül utazik Franciaországba. A Siófok balátlövője már a bő keretben sem szerepelt, csapattársa, a beálló Katarina Jezic viszont ott lesz a csapatban, amely a Podravka Koprivnicára és a Lokomotiva Zagrebre épül, és legfőbb erénye az összeszokottság lehet.

A múlt héten Szlovákiát és Svájcot legyőzték a horvátok, Csehországtól viszont kikaptak.

Az FTC irányítóját, Nerea Penát és a Siófok jobbátlövőjét, Mireya González Álvarezt soraikban tudó spanyolokkal találkozik jövő szerdán a magyar csapat. A felkészülés során Lengyelországot és Németországot is legyőzték, Brazíliával pedig döntetlent játszottak a spanyolok, vagyis úgy tűnik, ők vannak a legjobb formában a C csoport négy csapata közül.

Az Európa-bajnokságon minden csoportból három válogatott jut tovább, és a másik két továbbjutó csapattal szembeni eredményeit magával viszi a középdöntőbe. A magyarok Nancyban játszanának, és a norvég, román, cseh, német négyesből hárommal találkoznának.

A 2016 májusában kinevezett Kim Rasmussen már megszokhatta, hogy kisebb-nagyobb mértékben tartalékos kerettel kell helytállnia egy világversenyen. A két évvel ezelőtti, svédországi kontinenstorna 12., valamint a tavalyi, németországi világbajnokság 15. helyénél jobb eredményre, és szemmel látható fejlődésre lenne szükség a jövő decemberi, Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság előtt.

A tornára ugyanaz a 16 csapat jutott ki, mint a két évvel ezelőttire. A mezőnynek ismét tagja az az öt csapat, amelyik eddig az összes kontinensviadalon részt vett: Magyarország, Dánia, Norvégia, Németország és Oroszország.

Az aranyérem legnagyobb esélyese a világbajnok és házigazda francia válogatott, amely az olimpiai bajnok oroszokkal játssza a csütörtök esti nyitómeccset. A címvédő norvégok dolgát nehezíti, hogy sérülés miatt két kiváló jobbátlövőjük, Amanda Kurtovic és a győri Nora Mörk sem állhat rendelkezésükre.

