Nagy eredményeket vár a jövő évtől Fucsovics

„Az idei év az áttörés éve volt nálam. A 85. helyről kezdtem az idényt, és eredetileg azt tűztük ki célul, hogy szilárdítsam meg a pozíciómat a top 100-ban. Ehhez képest sokkal jobban alakult minden” – mondta keddi sajtótájékoztatóján a legjobb magyar férfi játékos. „Megnyertem az első ATP-tornámat, olyan sztárokkal teniszeztem, mint Roger Federer és Novak Djokovic, fizikálisan és mentálisan is rengeteget fejlődtem. Ezt főként edzőmnek, Sávolt Attilának köszönhetem, aki nem mellesleg az utolsó top 100-as magyar volt előttem.”

A 26 éves játékos felidézte, hogy amikor csaknem három éve elkezdték a közös munkát trénerével, még a 250. hely körül volt a ranglistán, ám Sávolt Attila szinte hónapra pontosan megjósolta, hogy mikor kerül be a legjobb 100-ba.

„Korábban is megvolt bennem minden, ami a sikerekhez kell, de nagyon nehéz a váltás juniorból a felnőttek közé. Attila nemcsak keményen dolgozni tanított meg, hanem arra is, hogy a pályán és azon kívül is sportolóként éljek”