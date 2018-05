A zárónapi 200, 500 és 5000 méteres finálékban összesen 26 hazai hajó lesz érdekelt, 12 számban két magyar egységért is lehet majd drukkolni.

Mind a négy magyar kajaknégyes bejutott a döntőbe 500 méteren a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa vasárnap délelőtti középfutamaiból.

A tavaly ugyanebben az összeállításban Európa-bajnok Lucz Dóra, Medveczky Erika, Takács Tamara és Vad Ninetta alkotta kajakos kvartett a pénteki előfutamban mindössze négy század másodperccel maradt le az egyenes ági döntőbe jutást jelentő első helyről, most azonban javított, megnyerte versenyét. Mögötte Racskó Fruzsina, Katrinecz Rita, Szabó Ágnes és Gamsjager Lisa-Maria érkezett be másodikként, így ők is ott lesznek a legjobb kilenc között.

A férfiak hasonló küzdelmében – amely immár ugyancsak olimpiai szám – a Mozgi Milán, Tótka Sándor, Molnár Péter, Somorácz Tamás összeállítású négyes, szintén minimális különbséggel lett pénteken második, ezúttal azonban szinte végig vezetve megszerezte az első helyet. A másik magyar kvartett – Balaska Márk, Birkás Balázs, Dudás Miklós és Kuli István – harmadik lett a középfutamában, így szintén vízre szállhat a fináléban.

A többi vasárnapi magyar középfutamos közül K-1 200 méteren Lucz Dóra futamgyőzelemmel biztosította a helyét a fináléban, míg testvére, Lucz Anna negyedik helyével a B döntőbe került, és hasonló volt a szereposztás a férfiaknál is, Apagyi Levente (2.) bejutott az éremcsatába, Csizmadia Kolos (3.) pedig a kisdöntőben folytatja. C-1 200 méteren Hajdu Jonatán, Korisánszky Dávid és Devecseriné Takács Kincső egyformán egy második, míg Balla Virág egy első hellyel döntős, s C-1 500-on Lakatos Zsanett és Nagy Bianka is futamgyőzelemmel lépett tovább a legjobbak közé. Férfi C-1 500-on nem lesz magyar az A fináléban, miután Kiss Balázs (5. a középfutamban) a B döntőbe került, Bodonyi András (7.) pedig búcsúzott a további küzdelmektől.

A Maty-éri versenyre 60 ország közel 700 sportolója nevezett. A magyar csapat 62 fős.