Marco Rossi: az edzőé a felelősség

Pozitívumként azt hangsúlyozta, játékosai megfelelően reagáltak arra, hogy hátrányba kerültek, nem rogytak meg a nyomás alatt.

Marco Rossi szövetségi kapitány magára vállalja a felelősséget azért, hogy a magyar labdarúgó-válogatott hétfőn 3-3-as döntetlent játszott Észtország vendégeként a Nemzetek Ligája C osztályában, és így már nincs esélye a feljutást jelentő csoportelsőségre.

„Három nappal ezelőtt remek védekezéssel játszottunk, ezúttal viszont háromszor is gólt kaptunk az észt együttestől, ami elsőre nehezen érthető” – felelt az MTI kérdésére Marco Rossi a találkozó utáni sajtótájékoztatón. „Második átgondolásra azonban az edzőé a felelősség, és én vállalom ezt” – tette hozzá.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Rámutatott hogy, ő hozta a döntéseket, négy védőből kettőt kicserélt, még ha az egyiket kényszerből is – utalt Fiola Attila sárga lapos eltiltására.

„A fő probléma a védők közötti távolság volt. Az, amit gyakoroltunk, lényegesen különbözik attól, amit ma láttam a pályán. Eszerint a játékosok nem voltak elég felkészültek, vagy nem koncentráltak úgy, ahogy kellett volna. Magasan ma teljesített legrosszabbul a védelem az eddigi mérkőzéseink alatt” – fejtette ki az olasz szakvezető, aki ennek okaként az összeszokottság hiányát jelölte meg.

Rossi szerint elöl biztató jeleket mutatott a csapata, hátul viszont túl sokat hibázott. Úgy vélte, ez az ő felelőssége, mivel neki kell megszerveznie a védekezést, ez az első három fordulóban sikerült is, hétfőn azonban nem.

Pozitívumként azt hangsúlyozta, játékosai megfelelően reagáltak arra, hogy hátrányba kerültek, nem rogytak meg a nyomás alatt, az utolsó pillanatig küzdöttek.

„Nem akarok az egyéni hibákról beszélni, nem fogok senkit hibáztatni” – fogalmazott újságírói kérdésre. „Nem vagyok varázsló, sokszor megkérdezem magamtól, én vagyok-e a legmegfelelőbb személy erre a posztra.”

Leszögezte, a következő két találkozót annak ellenére is meg akarják nyerni, hogy már nincs esélyük az első hely elérésére. Kitért rá, nem volt szerencsés helyzet, hogy három idegenbeli meccs mellett egy zárt kapus hazai találkozóra került sor az első négy fordulóban.

„Az elmúlt három mérkőzésen nekünk is, ellenfeleinknek is megvoltak a lehetőségeink, ám csak egy-egy találat született. Ma ezek a helyzetek itt is, ott is bementek” – értékelt az MTI-nek az észt kapitány, Martin Reim. „Próbáltuk az ellenfelet minél kevesebbet hagyni tisztán játszani a labdával, hisz ez a kulcs, de ez nem mindig sikerült.”

Elmondta, nem elégedett, mivel három gólt kaptak, ami túl sok egy meccsen. Rámutatott, mivel a korábbiaknál támadóbb felfogásban játszottak, ezért fordulhatott elő, hogy védekezésben többször is hibáztak.

„Számunkra minden meccs nehéz, ma is a határaikig beleadtak mindent a játékosok” – hangsúlyozta Reim, aki kitért rá, hogy a magyarok néhány poszton gyorsabbak és technikásabbak, ám ezt más területeken ellensúlyozták.

Borítókép: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya sajtóértekezletet tart a tallinni A. Le Coq Arenában 2018. október 15-én, egy nappal az Észtország-Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. (MTI/EPA/Valda Kalnina)