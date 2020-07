Íme Európa legnagyobb kézilabda-arénájának látványterve!

Kocsis Máté a közösségi oldalán mutatta be a 2022-es EB-re készülő aréna látványterveit.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a csarnok 20.022 fő befogadására lesz alkalmas és a 2022-es férfi kézilabda EB-re készül, ahogy a magyar válogatott is.

Kocsis Máté közölte: a Magyar Kézilabda Szövetség büszke rá, hogy a sportág világszínvonalú otthont kap. Hozzátette: nem csak a kézilabda szurkolói örülhetnek, ugyanis az aréna nagy koncertek, rendezvények, kiállítások helyszíne is lesz, mindemellett pedig az összes létező teremsportág számára is megfelelő szabványokkal rendelkezik, ide értve például a kosár- és röplabdát, a jégkorongot, teniszt, és korcsolyát, de még bizonyos lovas és motoros versenyeket is.

Borítókép: az aréna látványterve