Gyerekek között futott Kovács Katalin

A háromszoros olimpiai bajnok, harmincegyszeres világbajnok kajakozó ötéves Luca lányát kísérte a Runway Run versenyen, de idővel mindkét gyermekét aktív életmódra nevelné.

Másfél kilométert futott a Runway Runon Kovács Katalin – írja a csupasport.hu.

„A meleggel nem volt gondunk, az elmúlt hetek kiképeztek bennünket. Luca szeret úszni és futni, nagyon sportos, ez pedig már a második futóversenyünk. Büszke voltam rá, hogy lelkesen teljesítette a távot” – mondta a háromszoros olimpiai bajnok, 31-szeres világbajnok Kovács Katalin, akinek januárban született meg második kislánya, Schmidt Júlia Léna.

„Rengeteget futottam életem során, sőt szoktam is futni, de amióta Júlia megszületett, a sport háttérbe szorult az életemben.

Sajnos egy kezemen meg tudom számolni, a család bővülése óta hányszor mentem el futni.

De vissza kell hozni a rendszeres sportolást az életembe, mert szeretek futni, főleg az utána átélt jóleső érzés, amit nagyon szeretek. Annak ellenére, hogy mostanság kevesebb időm van sportolni, a két gyerek azért karbantart. Ott tartok, hogy ha van másfél óra szabadidőm, és az a kérdés, hogy edzőterem vagy otthoni pihenés, akkor inkább utóbbi a nyerő.”

Visszavonulása óta Kovács Katalin keveset ült hajóban, mert jóval körülményesebb elmennie kajakozni, mint felhúzni a fürdőruhát vagy éppen a futócipőt.

„Mindenképpen szeretnénk, hogy a gyerekek sportoljanak. Luca imád úszni, úszótáborba jár. Most futottunk, de a labdajátékok is érdeklik. A sport az életre tanít, harminc évig az én életemben is meghatározó volt, nagyon sokat kaptam ettől. Szeretném, ha a gyerekek is részesülnének ezekben az élményekben.”