Gálos Roland tokiói kvótát szerzett

Az 57 kilogrammban szereplő Gálos Roland megnyerte nyolcaddöntőjét, így olimpiai kvótát szerzett hétfőn este a londoni európai kvalifikációs ökölvívótornán.

A bajai bokszoló szombati selejtezős sikerét követően a nyolcaddöntőben a finn színekben versenyző Arslan Khataevvel csapott össze az ötkarikás indulási jogért, a nagy tét pedig rányomta a bélyegét a meccsre.

A viadal honlapjának közvetítése szerint az első menetben a folyamatos bokszot rengeteg szabálytalanság akasztotta meg, mindkét sportoló sokszor fogott, kifordult, mélyre hajolt. Ütésekből lényegesen kevesebb volt, ezek többségét viszont Gálos indította és többet is talált a feltűnően passzív finnél. A pontozókat is a magyar győzte meg, egyöntetűen őt látták jobbnak, a második menet aztán már őket is megosztotta.

A folyatásban ugyanis Khataev kezdeményezett inkább, ám nagyon pontatlan volt, ráadásul továbbra is sok volt a szabálytalanság a meccsen. Gálos beugrások után rendre rátapadt ellenfelére, nem engedte kibontakozni, ami nem volt szemet gyönyörködtető, ám ellenfele lendületét mindig sikerült megtörnie. A menetben a bajai öklöző volt a passzívabb, viszont időről időre jól indított és voltak tiszta találatai, így hiába ütött kevesebbet, az ötből három pontozó újra őt látta jobbnak, ez pedig óriási előnyt jelentett számára a hajrára.

A harmadik menetben Khataevnek nagy fölényt kellett volna kialakítania, hogy 10-9 helyett 10-8-ra nyerjen azoknál a bíráknál, akiknél Gálos már 20-18-ra vezetett. Erre azonban esélye sem volt, mert a magyar ezúttal nem ugrált be, nem maradt közel, folyamatosan eltáncolt, távol tartotta őt. Khataev teljesen hatástalan volt, Gálos pedig ritkán, de jól indított, így végül egyhangú pontozással diadalmaskodott és karrierje során először olimpiai kvótát szerzett.

„Pontosan tudtam, mit kell csinálni a finn ellen, hogy vissza tudjak neki vágni a korábbi vereségért. Az első menetben sokat mentem előre, ami valószínűleg meglepte. Próbáltam végig nagyon taktikus maradni, és amikor két menet után tudtam, hogy előnyben vagyok, nem akartam kockáztatni egy esetleges intést a harmadikban. Sokat mozogtam az utolsó menetben lábon, hogy ne tudjon elérni. Ezért küzdöttem egész életemben, hogy egy olimpián szerepelhessek” – fogalmazott Gálos a hazai szövetség honlapján.

Gálos a magyar ökölvívás első tokiói helyét biztosította be. A londoni versenyen többen már nem is szerezhetnek most, mivel a koronavírus-járvány miatt a hétfő esti programot követően nem folytatódik a viadal.

A torna további programjának törlése a magyarok közül Fodor Milánt (63 kg) és Pribojszki Katát (60 kg) érinti kellemetlenül, mivel a 12 fős küldöttségből – Gáloson kívül – már csak ők maradtak versenyben. Ráadásul Fodor kedden szintén kvótáért lépett volna szorítóba.

Hétfőn korábban Kozák László (69 kg), Bacskai Balázs (75 kg) és a Gálos Rolandhoz hasonlóan nyolcaddöntős Szaka István (52 kg) szerepelt, és valamennyien veszítettek.

Forrás: MTI