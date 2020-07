Európa legnagyobb fedett arénája épül Budapesten

Akár az újrainduló magyar – sőt európai – sportélet egyik szimbóluma is lehet a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság budapesti helyszíne. Az új sportcsarnok immár nem csak látványterveken létezik, kezd kinőni a földből, aki arra jár, már rácsodálkozhat a kontúrjaira, méreteire. Ha elkészül, öreg kontinensünkön ez lesz a legnagyobb fedett sportcélú létesítmény az ugyancsak jelképes, 20 022 fős befogadóképességével. Persze nem csak gyönyörködni akarunk benne kívül-belül: a főváros sportéletének adhat mindenekelőtt lendületet.

„Most még csak képek, jövőre valóság. Íme, Európa legnagyobb kézilabda-arénájának látványterve. A csarnok 20 022 fő befogadására alkalmas, és a 2022-es férfi kézilabda Eb-re készül, ahogy a magyar válogatott is. A Magyar Kézilabda-szövetség büszke rá, hogy a sportág világszínvonalú otthont kap, de nem csak a kézilabda szurkolói örülhetnek, az aréna ugyanis nagy koncertek, rendezvények, kiállítások helyszíne is lesz, mindemellett pedig az összes létező teremsportág számára megfelelő szabványokkal rendelkezik, ideértve például a kosár- és röplabdát, a jégkorongot, a teniszt és a korcsolyát, de még bizonyos lovas- és motorosversenyeket is” – írta a Facebookon közzétett posztjában Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnöke, és a bejegyzéshez képeket is mellékelt.

Nos, az Üllői út és a Könyves Kálmán körút sarkán, a Népliget autóbusz-pályaudvar mögötti „rozsdaterületre” megálmodott csarnok már nem pusztán látványterveken létezik – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. Aki arra jár, láthatja – különösen az Üllői úti felüljáróról –, hogy állnak a betonpilonok, alakul a küzdőtér, már megmutatkoznak az aréna lenyűgöző méretei. Amelyek alapján a még a névadás előtt álló létesítmény a legnagyobb lesz Európában.

„A kézilabda magyar szerelmesei közül Kölnben már többen megfordultak, így lehet benyomásuk a csarnok méreteiről. A budapesti aréna valamivel még annál is nagyobb lesz, hiszen az ottani 19 500-nál is többen, több mint húszezren férnek majd el benne.

Magyarország Európa mértani közepe, harminc év alatt mindenképpen indokolt egy hasonló létesítmény megépítése”

– mondta a Magyar Nemzet érdeklődésére Nagy László, az MKSZ alelnöke, a válogatott menedzsere, aki anno játékosként a saját bőrén is megtapasztalhatta, milyen élmény egy ekkora csarnokban játszani. Nagy László is hangsúlyozta, az aréna nem csak a kézilabda, hanem valamennyi teremsportág igényeit kielégíti majd a jövőben.

Az építkezésnek rohamtempóban kell haladnia, hiszen a férfi Eb-t 2022 januárjában rendezzük, másfél év múlva. Majd 2024-ben ugyanitt a női kontinensviadalt. Ezen eseményeken garantálható a telt ház, de az aréna idővel talán kiköveteli azt az igényt is, hogy Budapesten legyen olyan – nem feltétlenül kézilabda- – klubcsapat, amely hétről hétre képes megtölteni az arénát.

A létesítmény kapcsán lényeges bejelentést tett tegnap a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, hogy a Fradi-stadion szomszédságában épülő kézilabdacsarnokot a kormány a Ferencvárosi Torna Club tulajdonába adja.