Elhunyt a Vasas legsikeresebb labdarúgója

Nyolcvanhat évesen elhunyt Berendy Pál, a Vasas legsikeresebb labdarúgója.

A játékos haláláról hozzátartozói szerda reggel tájékoztatták az angyalföldi együttest.

A klub honlapján emlékeztetett: Berendy Pál játékosként ötször volt bajnok a Vasassal (1957, 1961, 1962, 1965, 1966), illetve Illovszky Rudolf vezetőedző segítőjeként még az 1977-es elsőségnek is tevékeny részese volt. Így a Vasas mind a hat bajnoki aranyérméből kivette a részét.

Bár eleinte csatárként is játszott, mégis „kőkemény védőként” vonult be a köztudatba, pályafutása során 382 élvonalbeli és 24 válogatott mérkőzésen lépett pályára. A bajnoki aranyérmek mellett további sikereknek is részese volt: egyszer nyert Magyar Kupát, négyszer Közép-európai Kupát, illetve szerepelt a Bajnokcsapatok Európa Kupájában elődöntős csapatban.

Játékoskarrierjét követően edzőként is megfordult a Vasasban, amely munkásságát életműdíjjal ismerte el. Berendy Pál július ötödikén még ott volt az Illovszky Rudolf Stadion ünnepélyes átadóján.

A klub Berendy Pált a saját halottjának tekinti.