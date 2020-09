Egygólos meccsen felcsúti siker született a Mezőkövesd ellen

A Puskás Akadémia nagy elánnal kezdte a mérkőzést, míg a Mezőkövesd nehezen lendült játékba.

A Puskás Akadémia a román Alexandru Baluta találatával 1-0 arányban verte hazai pályán a vendég Mezőkövesdet pénteken, a labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójának nyitómérkőzésén.

OTP Bank Liga, 5. forduló: Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (0-0)

Pancho Aréna, 782 néző v.: Bogár

gólszerző: Baluta (59.)

sárga lap: Knezevic (44.), Deutsch L. (77.), Meissner (87.), van Nieff (93.), illetve Farkas D. (84.)

PAFC:

Tóth B. – Nagy Zs., Joao Nunes (Hadzsiev 18.), Meissner, Deutsch L. – Knezevic (van Nieff 63.), Plsek – Kiss T., Baluta, Komáromi (Slagveer 78.) – Mance

Mezőkövesd:

Rjabenko – Farkas D., Neszterov, Katanec, Karnyickij, Lakveheliani – Cseri, Meszhi (Nagy D. 83.), Berecz – Jurina (Borjacsuk, a szünetben), Szerderov (Vajda S. 73.)

A legutóbbi kiírásban harmadik Puskás Akadémia nagy elánnal kezdte a mérkőzést, a felcsútiak lendületét Joao Nunes ijesztő sérülése sem törte meg.

Az előző szezonban negyedik Mezőkövesd nehezen lendült játékba, a vendégek később felvették a játék ritmusát, de helyzetig nem jutottak.

A második félidő mezőkövesdi lehetőségekkel kezdődött, egymás után három helyzetet is kihagytak a vendégek. Ezt követően a hazaiak többször is veszélyeztettek a vendégkapu előtt, és a lehetőségek közül egyet Baluta ki is használt.

A meccs végén a Mezőkövesd nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, miközben hátul kinyílt, így a Puskás Akadémia előtt több esély kínálkozott a mérkőzés lezárására.

Ezeket nem tudták kihasználni, ennek ellenére a felcsútiak magabiztosan győzték le a matyóföldieket.

Forrás: MTI