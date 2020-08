Csipes hetedik, Hajdu ötödik aranyát nyerte

Csipes Tamara a hetedik, Hajdu Jonatán pedig az ötödik aranyát nyerte szerdán délelőtt a Szolnokon zajló kajak-kenu országos bajnokságon, amely a korábbi tesztviadalok után az idei első hivatalos megméretése a sportág képviselőinek. A ob utolsó napjának első felében a 200 méteres versenyek szerepeltek a programban.

Az olimpiai bajnok kajakos, Csipes százszázalékos teljesítménnyel, hat elsőséggel a háta mögött érkezett az utolsó naphoz, és bár a legrövidebb távon egyesben lemaradt a dobogóról, párosban második lett, négyesben pedig ismét bajnokként zárt.

K-1-ben két újpesti versenyző, Lucz Anna, illetve Tótka Sándor diadalmaskodott, míg C-1-ben Hajdu Jonatán volt a leggyorsabb. A Dunaferr kenusa később párosban és négyesben is nyert, így már öt aranynál tart az az idei ob-n. Lucz is duplázott, miután Kiss Blankával a kettesek versenyében is a legjobbnak bizonyult.

A női kenusoknál egyesben Devecseriné Takács Kincső győzött 200-on, míg párosban a Balla, Takács kettős nyert – a két győri sportoló egyformán három bajnoki címnél jár. Férfi K-2-ben a magyar bajnokságra „szétült” a kétszeres világbajnok Balaska Márk, Birkás Balázs páros, de mindketten dobogóra állhattak: a győztes Balaska lett, aki Csizmadia Kolossal versenyzett, Birkás pedig Nádas Bence partnereként lett második.

Idén a szeptemberi, szegedi világkupa lesz az egyetlen nemzetközi verseny gyorsasági kajak-kenuban. Erre az eseményre a tavalyi, ugyancsak szegedi világbajnokság, a 2020-as edzésversenyek, és a magyar bajnokságon elért eredmények alapján hirdet csapatot Hüttner Csaba szövetségi kapitány. A vk-n minden számban két egység állhat majd rajthoz nemzetenként.

A szolnoki ob szerdai zárónapjának délutánján további nyolc számban avatnak bajnokot.

A szerda délelőtti dobogósok (a szövetség eredményközlője alapján):

férfiak:

K-1 200 m:

1. Tótka Sándor (UTE) 34.003 mp

2. Kuli István (NKM Szegedi VSE) 34.543

3. Apagyi Levente (Fémalk Bomba AVSE) 34.643

K-2 200 m:

1. Balaska Márk, Csizmadia Kolos (Budapesti Honvéd SE, Fémalk Bomba AVSE) 31.906

2. Nádas Bence, Birkás Balázs (NKM Szegedi VSE) 32.026

3. Apagyi, Nikodém Patrik (Fémalk Bomba AVSE) 32.456

K-4 200 m:

1. Kuli, Nádas, Molnár Péter, Tótka (NKM Szegedi VSE, Budapesti Honvéd SE, UTE) 28.861

2. Balaska, Apagyi, Csizmadia, Dávid Zoltán (Budapesti Honvéd SE, Fémalk Bomba AVSE) 30.756

3. Kirkov Valentin, Keresztes Kristóf, Tomori Gergely, Kovács Márk (FTC Rekontir Kajak-Kenu, DELTA Szabadidő) 30.921

C-1 200 m:

1. Hajdu Jonatán (Dunaferr) 39.735

2. Korisánszky Dávid (Budapesti Honvéd SE) 40.705

3. Fekete Ádám (UTE) 41.015

C-2 200 m:

1. Hajdu, Fekete Ádám 37.336

2. Takács Mihály, Szőke Attila (Graboplast Győri VSE, UTE) 37.701

3. Balla Levente, Hajnal Jenő (Graboplast Győri VSE) 39.771

C-4 200 m:

1. Hajdu, Slihoczki Ádám, Pető Ákos, Kovács Máté (Dunaferr) 35.504

2. Besenyei Ádám, Hodován Dávid, Koleszár Zoltán, Kollár Kristóf (Merkapt-Mekler László SE, Atomerőmű SE) 36.244

3. Fekete, Korisánszky, Török Aurél, Szőke (UTE, Budapesti Honvéd SE) 36.344

nők:

K-1 200 m:

1. Lucz Anna (UTE) 40.001

2. Gazsó Alida Dóra (KSI SE) 40.481

3. Kiss Blanka (UTE) 40.491

K-2 200 m:

1. Lucz A., Kiss 36.694

2. Csipes Tamara, Medveczky Erika (Budapesti Honvéd SE) 37.084

3. Katrinecz Rita, Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 38.179

K-4 200 m:

1. Hagymási Réka, Csipes, Medveczky, Pupp Noémi (Budapesti Honvéd SE, Atomerőmű SE) 35.527

2. Sólyom Dóra, Simon Rebeka, Katrinecz, Csikós (Vasas, Merkapt-Mekler László SE,

Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 35.617

3. Gazsó, Biben Karina Klaudia, Bakó Olga, Szendy Lilla Katalin (KSI SE) 36.622

C-1 200 m:

1. Devecseriné Takács Kincső (Graboplast Győri VSE) 46.506

2. Balla Virág (Graboplast Győri VSE) 46.676

3. Seres Fanni Barbara (UTE) 48.851

C-2 200 m:

1. Balla, Devecseriné Takács 44.475

2. Bragato Giada, Kisbán Zsófia (Tiszaújvárosi KKSE, Lágymányosi Spari Vízisport)45.750

3. Horányi Dóra, Lakatos Zsanett (UTE) 46.380

Forrás: MTI